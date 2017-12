Lucian Bute: „A fost cea mai dificilă bătălie a carierei mele”

Boxerul român Lucian Bute, care a trecut cu bine peste o suspendare de șase luni pentru dopaj, a afirmat pe contul său de Instagram că a fost „cea mai dificilă” bătălie a carierei sale. „A fost cea mai dificilă bătălie a carierei mele, una care a lăsat răni adânci. Nu am căutat niciodată să am un avantaj incorect față de adversari și sunt mulțumit că autoritățile Districtului Columbia și WBC au examinat problema cu obiectivitate și au caracterizat drept neglijență folosirea unui supliment nutrițional contaminat. Voi continua să lupt pentru un box curat și pentru implementarea regulilor FDA în industria suplimentelor astfel ca situații de acest fel să fie evitate”, a afirmat Bute, care a mulțumit pentru sprijinul acordat de staff-ul său, din care fac parte managerul Chris Gănescu, antrenorii Howard și Otis Grant, promotorii Yvon Michel și Al Haymon și avocatul Howard Jacobs.

„E timpul să merg mai departe după luni de incertitudine și de luptă cu ideea că am fost acuzat de dopaj după egalul cu Badou Jack pentru titlul mondial WBC World (n.r. - la categoria supermijlocie). Sunt mulțumit și ușurat pentru înțelegerea la care am ajuns săptămâna aceasta cu Comisia de Box din Washington DC: voi face o donație de 50.000 de dolari programului WBC/WADA și accept cele șase luni de suspendare a licenței, retroactiv, începând cu 6 mai 2016. Intenționez să îmi continuu cariera și să urc din nou în ring la începutul lui 2017. Am fost copleșit de dragostea și susținerea fanilor mei în timpul acestei afaceri. Vă mulțumesc din inimă!”, a mai spus Lucian Bute.

Bute a fost depistat pozitiv la ostarină după meciul egal cu Badou Jack din 20 aprilie, dar și-a susținut mereu nevinovăția. Ostarina nu este un steroid anabolizant, dar are aceeași rezultat în privința creșterii rezistenței și a masei musculare. Comisia de Box şi Wrestling din Washington DC a acceptat explicaţiile pugilistului român, conform cărora substanţa cu care a fost depistat pozitiv a provenit dintr-un supliment contaminat, astfel că boxerul român va putea lupta din nou.

În cazul în care comisia nu ar fi acceptat explicaţiile lui Bute, sportivul ar fi fost suspendat probabil trei ani. Însă avocaţii lui Bute au demonstrat că moleculele de ostarină găsite în organismul lui Bute erau consecinţa contaminării unui supliment prescris de preparatorul fizic al românului, Angel Heredia. Acesta a fost şi preparatorul fizic al lui Badou Jack, care nu a folosit nimic contaminat. Laboratorul care a preparat suplimentul prescris de Heredia a recunoscut că în urma analizelor s-a constatat că unele substanţe provenind de la laboratoare chineze erau contaminate, având urme de ostarină.

Preşedintele WBC, Mauricio Sulaiman, a declarat că Lucian Bute revine printre primii aspiranţi ai WBC, deoarece ultima dată a făcut egal cu Badou Jack, şi că suspendarea negociată voluntar nu presupune „admiterea faptului că s-ar fi dopat”.

Lucian Bute a afirmat în repetate rânduri, după ce a fost depistat pozitiv, că nu a luat cu bună ştiinţă un produs interzis în sport şi că va acţiona în instanţă laboratorul care a preparat suplimentul care conţinea substanţa respectivă. „Un supliment legal disponibil şi fabricat în Statele Unite pe care l-am luat în perioada de pregătire pentru meciul cu Badou Jack a fost testat independent de un laborator acreditat din Los Angeles şi s-a dovedit contaminat cu ostarină, produs interzis. Încă de când am fost acuzat de dopaj, în luna mai, am ştiut că această substanţă nu putea ajunge în corpul meu decât involuntar. Toată cariera mea am cerut teste antidoping superioare celor standard în acest sport şi am fost testat de zeci de ori. Respect sportul meu şi toţi advesarii şi nu am încercat niciodată să obţin un avantaj ilegal”, nota Bute pe Facebook, pe 13 august.

Lucian Bute (36 de ani) a fost campionul mondial IBF la categoria supermijlocie din 2007 până în 2012, interval în care și-a apărat centura de nouă ori. El are în palmares 32 de victorii (25 prin KO), un meci egal și trei înfrângeri la profesioniști.

