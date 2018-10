Ludovic Orban, atacat violent în PNL pentru că a spus public că e creștin

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu a înţeles ce i-au reproşat liberalii care l-au contestat şi că a fost atacat "într-un mod violent" pentru că a votat "da" la referendum şi a spus public că este creştin şi familist, însă fără a obliga pe nimeni să-i împărtăşească opinia.

"Nici nu am înţeles ce mi-au reproşat. În primul rând, dreptul la vot este un drept fundamental care a fost câştigat cu mari sacrificii şi care trebuie respectat. Omul, prin dreptul la vot, practic a câştigat dreptul să participe la deciziile care se iau în societate. De la Revoluţie şi până astăzi am participat la toate formele de exercitare a votului. Democraţia se exercită prin intermediul cetăţenilor, iar referendumul în sine este forma cea mai profundă de democraţie, pentru că permite decizia cetăţenilor prin votul direct şi nu prin intermediul reprezentanţilor care sunt parlamentari sau în consiliile locale şi judeţene", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară, la postul B1Tv.

Liderul liberal a adăugat că PNL a fost singurul "lucru normal", acela de a nu impune membrilor săi nicio opţiune de a nu-i forţa să acţioneze într-un anume fel, aşa cum au făcut PSD şi USR.

"Al doilea lucru, am fost efectiv atacat într-un mod violent. De ce? Că am spus că sunt creştin, că sunt familist şi că îmi permit să votez «da», fără să oblig pe nimeni să îmi împărtăşească punctul de vedere. PNL a fost singurul partid care a fost normal. Într-o chestiune de conştiinţă nu am încercat să impunem membrilor noştri, cărora conştiinţa şi convingerile intime le dictează o anumită poziţie să îi forţăm să se comporte într-un anume fel. Noi am lăsat libertate de gândire fiecărui membru să se poziţioneze la acest referendum aşa cum îi dictează propria conştiinţă. Ce să-mi reproşezi mie aici? Asta este atitudinea liberală", a explicat Orban.

Acesta a mai spus că atât PSD, cât şi USR au avut atitudini nefireşti cu privire la poziţionarea referendumului pentru familie, dând ca exemplu demisia unui membru al USR din partid din cauza deciziei formaţiunii din Opoziţie de a boicota iniţiativa civică a Coaliţiei pentru familie.

"Alte partide, unii au încercat să confişte referendumul, alţii au condus campania de boicot. Niciuna dintre atitudini nu mi se pare normală şi firească. Cred că în chestiuni de conştiinţă, orice decizie politică ai lua, rişti să afectezi, să îi determini pe oameni să acţioneze împotriva propriei conştiinţe, lucru pe care cei mai mulţi nu-l vor face. USR a avut o demisie din cauza faptului că au făcut o veritabilă poliţie împotriva celor care erau susţinătorii familiei", a conchis Ludovic Orban în emisiunea difuzată de B1 Tv.

Liberalii Adriana Săftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista, Cezar Preda şi Cătălin Predoiu au postat duminică seara, pe Facebook, un mesaj comun furibund împotriva conducerii PNL, despre care spuneau că propune o politică retrogradă.

"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneşte, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", se arată în mesaj.

De asemenea, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a scris, duminică pe Facebook, că partidul trebuie să îşi ceară scuze faţă de publicul laic liberal, orientat către libertăţi şi drepturi, care este subreprezentat ideologic în interiorul formaţiunii. Liberalul propune o platformă de dezbatere idelogică care să contrabalanseze poziţiile conservatoare. Despre cealaltă parte a electoratului, militantul LGTB Ovidiu Raețchi nu a avut nimic de spus nimic, probabil în ideea că PNL nu îi datorează nimic...