Mădălina Ghenea îi recucereşte pe italieni

„Românca lui DiCaprio”, aşa cum i se mai spune fotomodelului Mădălina Ghenea, a început noul an în forţă. Ea a apărut pe coperta ediţiei din ianuarie a unei celebre reviste de lifestyle din Italia. Olteancă de la Slatina la origini, Mădălina şi-a mai adjudecat un nume deloc dezonorant din partea jurnaliştilor din Peninsulă, care au numit-o „Lumina din est”. Aceştia au realizat un interviu amplu cu ea despre frumuseţe şi dragoste.

Singurul subiect personal despre care nu a vrut să vorbească a fost, desigur, Leonardo Di Caprio, cu care s-a speculat că ar fi avut o relaţie. Mădălina a dezvăluit italienilor şi secretul său în arta seducţiei: „Trebuie să îi faci pe bărbaţi să viseze, să-şi imagineze. Mă deprimă să văd sâni expuşi. Dacă am fi toţi goi, misterul s-ar pierde“, a spus românca. Ea susţine că nu ar face nicio mutare în carieră care să o compromită: „De mic copil, am jucat şah. Nu aş face o mutare fără a ţine seama de consecinţe. Am întotdeauna o cale de ieşire, un plan B, o alternativă“. Cât despre iubire, recunoaşte că se îndrăgosteşte foarte greu şi îi vine greu să creadă în fericirea eternă în căsătorie.