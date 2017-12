Magie cu violoncel, tobe, Anton Pann și... Paparude

Tobe, un violoncel și două chitare. Împreună, pe aceeași scenă, mânuite cu pricepere, dar mai ales cu sufletul, creează magie. Și, într-adevăr, a fost seară magică, de neuitat, duminică seară, în club Doors. Violoncelistul Adrian Naidin, constănțeanul Ionuț Micu, la tobe și invitații lor, Mircea Muntenița, la chitară bass și Andrei Bălașa, la chitară solo au transpus publicul într-o atmosferă de vis, în care folclorul românesc de pe vremea lui Anton Pann a fuzionat perfect cu jazz-ul și rock-ul, într-un concert unic, cu mesaj puternic.

„Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că ați venit să ne ascultați. Noi, eu și Ionuț Micu, acest muzician care cântă pe tobe, am început acest proiect, pe care vi-l prezentăm, în acest seară”, a spus, în deschiderea concertului, violoncelistul Adrian Naidin. Apoi, magia a început. Violoncelul lui Adrian Naidin și vocea sa, când șoptită, când domolită, cu inflexiuni de jazz, când dezlănțuită pe ritmuri rock și tobele lui Ionuț Micu, cărora li s-au alăturat, în anumite momente chitarele celor doi invitați, Mircea Muntenița și Andrei Bălașa, au transpus publicul într-o atmosferă greu de uitat și de redat în cuvinte.

Au răsunat în clubul Doors, cântece noi și cântece vechi, prelucrări după Anton Pann sau din repertoriul Mariei Tănase, dar și alte „cântice” bătrânești, doine și balade, precum: „Of, ce dor, ce chin, ce jale”, „Pe deal pe la Cornățel”, „Până când nu te iubeam”, „Mugur, mugurel” sau „Lume, lume, soro lume” .

„SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ SPUNEM „NU!”, DEOARECE NE PIERDEM ȚARA, NE PIERDEM VALORILE, NE PIERDEM ISTORIA” „Va veni un moment în care nu o să mai putem rezista. Nu putem să mai stăm fără să facem nimic, să ne uităm la televizor. Noi trebuie să facem ceva, nu neapărat prin atitudine violentă. Dar trebuie să învățăm să spunem „Nu!”, deoarece consider că ne pierdem țara, ne pierdem valorile, ne pierdem istoria, ne pierdem și resursele. De aceea vreau să facem ceva. Acesta este mesajul din această seară”, a mai spus Adrian Naidin.

Seara s-a încheiat optimism cu invocarea unui bis și a... Paparudelor.

„PROPUN O REZISTENȚĂ SPIRITUALĂ” La finalul concertului, Adrian Naidin a declarat pentru cotidianul „Telegraf”: „La Constanța, mă simt ca la mine acasă. Orașul este un oraș superb în care lumea apreciază muzica de calitate foarte bună și diversă. Cum să nu fie o plăcere să revin în acest oraș în care am avut succese? În această seară, am venit cu un proiect nou, cu o ideea nouă. Este vorba despre acest stil de muzică plin de forță și plin de energie, care povestește despre noi, românii, pentru că este impregnat de un ... parfum românesc. Am gândit tot programul din această seară pentru a transmite acest tip de mesaj. Este un mesaj de speranță, este o invitație la a lupta. Propun o rezistență spirituală asupra lucrurilor care se întâmplă în România și în lume, în general. Trebuie să încercăm, să luptăm împotriva fărădelegilor, furturilor. Să nu pierdem speranța. Acesta este mesajul pe care îl aducem noi, pe scenă”. Referitor la „povestea” proiectului, Adrian Naidin a precizat: „Am început acest proiect cu Ionuț Micu, John, cum este numele lui de scenă. L-am gândit inițial pentru două instrumente - tobe și violoncel - și voce. Am dat multe concerte împreună până am structurat piesele - și ale noaste și cele pe care le-am prelucrat. Eu și John Micu am făcut amândoi parte din formația Phoenix. Mi-a plăcut foarte mult sunetul pe care îl are el, felul de a bate pe tobe, sunetul pe care el îl are și pe care nu îl înveți la nicio școală sau facultate de muzică. Sunetul îl ai sau nu îl ai. John Micu are un sunet aparte pe tobe. El de fapt nici nu bate, el cântă pe tobe. Am construit proiectul în jurul tobei și în jurul acelor ritmuri incredibile. Am început așa, cu doi oameni și am ajuns la patru. S-a alăturat și Andrei Bălașa – chitară solo și Mircea Muntenița, care a și participat la înregistrările CD-ului pe care o să-l lansăm. Nu ne-am gândit încă la un nume, dar probabil se va numi Tari ca Piatra”.

