Mai multe divorțuri, mai puține căsătorii

Sporul natural în România a fost negativ, în noiembrie 2019, în timp ce numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an a fost de 72, în scădere cu 25 de copii faţă de luna octombrie a aceluiaşi an, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate marţi. Conform statisticii oficiale, în luna noiembrie 2019 s-a înregistrat naşterea a 15.171 de copii, cu 3.059 mai puţini decât în luna octombrie 2019, iar numărul deceselor s-a ridicat la 20.696, cu 314 decese mai puţine raportat la perioada de referinţă. În penultima lună a anului anterior, sporul natural al populaţiei a fost negativ, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 5.525 persoane. În acelaşi timp, numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna noiembrie 2019 a fost de 72 copii, în scădere cu 25 comparativ cu luna octombrie din acelaşi an. La capitolul nupţialitate şi divorţialitate, în noiembrie 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.739 de căsătorii, cu 4.645 mai puţine comparativ cu luna octombrie. De asemenea, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.525, cu 48 mai multe decât cu o lună în urmă. Raportat la luna noiembrie 2018, în noiembrie 2019, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 2.234, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 1.218 mai mic. Totodată, sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2019 (-5525 persoane), cât şi în luna noiembrie 2018 (-8.977 persoane), în timp ce numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 26 mai mic decât cel înregistrat în luna noiembrie 2018. Numărul căsătoriilor a fost, în luna noiembrie 2019, cu 883 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 335 divorţuri mai puţine în noiembrie 2019, decât în noiembrie 2018.