Mai multe locuri de parcare în Năvodari

00:01:15 / 21 August 2014

Navodariul arata fantastic !

Am vazut Navodariul dupa 5 ani si e de nerecunoscut ! Daca acum 5 ani nu aveam apa rece iar apa calda se orea la ora 10 seara acum e confort tot timpul , pe strada si pe trotuare e mai curat decat pe scare blocului am ramas iumita sa vad ca se spala zilnic strazile ! Vad ca se poate si in Romania !