Mai mulți bani pentru copiii românilor?

Copiii românilor ar putea avea alocații de aproape 100 de euro pe lună, în condițiile în care acum sunt printre cei mai săraci din Uniunea Europeană. Vorbim despre o inițiativă legislativă depusă la Senat de un grup de deputați liberali, potrivit căreia cuantumul alocației de stat pentru copii ar putea ajunge la 10, 20 sau 30% din salariul minim brut pe țară. După cum prevede proiectul, alocația pentru copiii cu vârsta până la doi ani (sau până la trei ani, în cazul celor cu handicap) ar putea ajunge la 20% din salariul minim. Pentru minorii între 2 și 18 ani, valoarea propusă este de 10% din salariul minim sau 30% în cazul celor cu handicap. În cazul în care va fi adoptată, legea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi majorat de la 1.050 de lei la 1.250 de lei lunar începând cu 1 mai, ceea ce înseamnă că, dacă inițiativa va fi adoptată, copiii românilor vor primi mai mulți bani decât în prezent. Copiii de peste doi ani ar urma să aibă 125 de lei față de cei 84 de lei pe care îi primesc acum lunar, creșterea fiind cu 41 de lei. Copiii cu handicap vor avea 375 de lei pe lună, iar cei care au până în 2 ani vor primi 250 de lei, cu 50 de lei mai mult decât în prezent. Într-o țară în care tinerii sunt mult mai preocupați să își câștige traiul zilnic decât să devină părinți, inițiatorii susțin că vor să încurajeze natalitatea. ”Corelarea cuantumului alocației cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, având drept sursă de finanțare bugetul asigurărilor sociale de stat, ar conduce, în opinia noastră, la o revigorare a demografiei românești”, susțin inițiatorii în expunerea de motive.

ÎN ALTE ȚĂRI DIN UE, COPIII PRIMESC, ÎN MEDIE, 200 DE EURO ÎN FIECARE LUNĂ În condițiile în care la noi alocația este de nici 19 euro, în țări precum Franța, Germania, Irlanda sau Luxemburg acest drept poate depăși 200 de euro. În Germania, alocaţiile variază între 184 şi 215 euro per copil, în funcţie de numărul de copii din familie, potrivit Comisiei Europene. La fel ca în Germania, în Luxemburg, cuantumul alocației crește odată cu numărul de copii din familie. Astfel, un copil primește 185 de euro, doi - 440 de euro, trei - 802 euro, iar următorii copii vor primi câte 361 de euro în plus. În Olanda, alocaţia standard pentru copii creşte odată cu vârsta copilului şi se acordă trimestrial. Până la vârsta de 5 ani, fiecare copil primeşte 197 de euro la trei luni, dacă are între 6 şi 11 ani - 240 de euro pe trimestru, iar după 11 ani, până la 17 ani statul olandez îi alocă 282 de euro. În Austria, după ce copilul a împlinit vârsta de 3 ani primește 117 euro, iar după vârsta de 10 ani, el va avea de la stat 136 de euro.