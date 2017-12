MAI, solicitat să soluţioneze criza termoficării de la Năvodari

Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, s-a întîlnit, ieri, cu prefectul Dănuţ Culeţ, directorul TSP Ecoterm Navodari, Ioan Hânceanu, directorul SC Uzina Termoelectrica Midia Năvodari, Wilhelm Herbert, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Uzina Termoelectrica Midia Năvodari, Tudor Dumitraşcu. Matei i-a cerut prefectului să se implice în rezolvarea conflictului creat între Uzina Termoelectrică Midia Năvodari, TSP Ecoterm, Rompetrol şi Primăria Năvodari. În cadrul întîlnirii, care a durat mai bine de trei ore, primarul Năvodariului i-a explicat prefectului că reprezentanţii Uzinei Termoelectrice Midia vor ca administraţia locală din Năvodari să achite integral toate datoriile pe care TSP Ecoterm, firma de distribuţie a agentului termic din Năvodari, le are către această societate. În cadrul întîlnirii au fost prezentate dificultăţile materiale pe care le întîmpină TSP Ecoterm Navodari SA, al cărui unic acţionar este Consiliul Local Năvodari, în achitarea facturilor restante către producătorul de energie termică Uzina Termoelectrica Midia Năvodari, precum şi faţă de alţi creditori (bănci), avînd în vedere resursele reduse ale bugetului local. “Am încercat să le explic în numeroase rînduri că primăria înseamnă mai mult decît termoficare. Primăria mai are şi alte îndatoriri, nu putem să dăm toţi banii din buget pentru termoficare. În plus, situaţia de la Năvodari este mult mai puţin gravă decît în alte oraşe ale ţării“, a declarat Matei. El a adăugat că în această situaţie s-a ajuns şi din cauza proastei gestionări de care a dat dovadă TSP Ecoterm, dar şi din cauza întîrzierilor subvenţiilor pentru termoficare, ce ar fi trebuit să vină de la stat. “Din cauza acestor întîrzieri, TSP Ecoterm a acumulat penalităţi de 100 milioane lei vechi pe zi. În plus, năvodărenii plătesc un preţ mult mai mare pentru agentul termic decît se plăteşte în alte oraşe“, a mai spus Matei. Amintim că primarul Năvodariului a solicitat, în numeroase rînduri, ca administraţia năvodăreană să preia o parte dintre acţiunile SC Uzina Termoelectrica Midia Năvodari, pentru ca năvodărenii să nu mai rişte să rămînă fără apă caldă sau căldură. De asemenea, pentru a rezolva problema, Primăria Năvodari a încercat să vîndă un teren pentru a putea achita datoria istorică de 13.900.933,59 lei. “Nu am reuşit să vindem acel teren, dar sub nicio formă nu îl vom acorda cu titlu gratuit acestei societăţi pentru a ne achita datoriile. Nu am auzit nicio altă primărie să facă un asemenea gest pentru a-şi achita datoriile privind termoficarea“, a mai spus Matei. În urma întîlnirii de la Prefectură, prefectul a înaintat o solicitare Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), prin care cere acordarea sumelor restante de la bugetul de stat, respectiv 481.432,12 lei, reprezentînd subvenţii la energia termică pentru anul 2008. În cadrul întîlnirii, conducerea Prefecturii a solicitat tuturor părţilor implicate să depăşească divergenţele de ordin contractual, cea mai importantă problemă fiind găsirea unei soluţii viabile pentru asigurarea livrării agentului termic către populaţie pe toată perioada sezonului rece. În cazul în care nu se va găsi o soluţie, năvodărenii riscă, de la 31 ianuarie, să rămînă fără apă caldă şi căldură.

Ionela HALCIUC, Tatian IORGA