„Mai vrea cineva să vadă copii mutilați în urma poliomielitei?“

13:13:06 / 10 Ianuarie 2018

ce plm?

am copil la gradi. e un anunt in care spune copii bolnavi sa stea acasa. eu l am vaccinat pe al meu dar cei anti vaccin isi duc copii acolo. evident ca daca se vor imbolnavi il vor arde si peal meu atunci, repesctand optiunea astora antivaccin, ia izolati i nene ca n am chef sa l doftoricesc pe al meu pentru unii care cred in altceva. si daca se va spune ca al meu evaccinat si nu se imbolnavetse , va spun ca da, ca vaccinul nu imunizeaza doar protejeaja. asa ca parinti cu principii, copii izolati. asta e frate!