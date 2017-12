Managerii, despre managementul spitalelor. Ce spune legea?

Managerii spitalelor spun că opt ore nu sunt suficiente pentru a desfăşura un management performant, însă unii dintre ei sunt de acord cu faptul că cei care doresc să ocupe funcţia de manager de unitate medicală nu au voie să facă parte din conducerea partidelor politice.

SIBIU Vasile Spinean, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, care este economist, a declarat că el a venit la spital să fie „manager full time” şi consideră că a fost o variantă bună. „Poziţia mea rămâne aceeaşi ca atunci când am venit la conducerea spitalului. Am venit să fiu manager full time. Dacă a fost o opţiune bună sau proastă ne judecă istoria... ştiţi cum se spune. Cred că ceea ce mi-am propus pe proiectul meu de management depus acum trei ani am dus la capăt”, a declarat Vasile Spinean. Întrebat dacă un medic ar putea fi manager și după program să desfăşoare şi activitate medicală, Spinean a spus că „efortul pe care îl faci pentru un management rezonabil te solicită mai mult de 8 ore”. „În ordonanţă nu scrie că managerul nu mai poate fi medic. Zice că activitatea medicală să fie realizată după ce managerul îşi termină programul. Dacă se poate face această activitate medicală, acesta este un răspuns pe care ar trebui să îl dea medicii. În opinia mea, efortul pe care îl faci pentru un management rezonabil te solicită mai mult de 8 ore. Opt ore nu ajung pentru un manager care vrea să facă management performant, să cunoască fenomenul, să poată să îşi urmărească priorităţile. Dacă după ora 16 medicul care e şi manager consideră că poate să facă mai mult, poate face. Ţine de disponibilitatea şi capacitatea de efort a fiecăruia”, a mai spus Vasile Spinean.

TIMIŞOARA Marius Craina, directorul Spitalului Judeţean Timişoara, consideră că noua regulă care prevede că cei care doresc să ocupe funcţia de manager de unitate medicală nu au voie să facă parte din conducerea partidelor politice este una “bună, dar nu suficientă”, pentru că “şi dacă n-ai funcţie de conducere poţi să faci parte dintr-un partid şi să fii pus politic, tot aia este”. Craina a declarat, pentru Mediafax, că i se pare normal ca şi pentru şefii de secţii să fie organizate concursuri, la fel ca cele pentru managerii de spitale. “Mi se pare absolut normal. Şi noi la rândul nostru, managerii, am susţinut concurs. Eu am dat concurs în decembrie 2014, cu comisie, cu tot, tot. Deci, am fost numit pe perioadă interimară, iar în interimat am susţinut concursul. Mi se pare o chestie absolut normală, pot să spun obligatorie”, consideră managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Marius Craina este nemulţumit de faptul că atunci când se schimbă guvernele se schimbă şi miniştrii şi că directorii de spitale ar trebui să fie lăsaţi să-şi exercite funcţia până la terminarea mandatului. “În patru ani de zile au fost trei miniştri ai Sănătăţii. Ce poate să facă un ministru într-un an şi ceva? Ce poate să construiască în sistemul de sănătate? Ce strategie să implementeze dacă îl schimbă la un an şi jumătate? Dacă nu există continuitate şi nu există încredere, atunci mai bine nu-i punem sau pe ăla care îl punem îl lăsăm să-şi ducă mandatul până la capăt. Pentru că el trebuie să-şi asume nişte strategii, nişte idei pe care le propune la începutul mandatului. Lasă-l să-şi exercite funcţia. Dacă vezi că într-o perioadă de timp nu se întâmplă nimic şi niciuna din promisiuni nu pare să fie dusă la îndeplinire, atunci îl schimbi, la revedere şi drum bun. Acest lucru este valabil pentru toată lumea, şi pentru manageri de spitale, şi pentru miniştri. Dacă nu-şi îndeplinesc planul şi strategiile şi nu reuşesc să ducă la finalizare ceea ce-şi propun, nu are rost să-i ţinem”, a mai afirmat Marius Craina.

ALBA IULIA Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Alba Iulia, economistul Nicoleta Coșarcă, a declarat că este de acord cu prevederile Ordonanței de Urgență privind funcțiile de manager de spital și abia așteaptă să fie puse în aplicare, precizând că în spitale trebuie făcută ”politica pacientului și nu politica de partid”.

”Sunt de acord cu aceste modificări și tare m-aș bucura să se pună și în aplicare. Atâta vreme cât ai un contract de management al unei unități publice la care finanțele vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, deci din banii asiguraților, categoric trebuie să faci politica pacientului și nu politica de partid. În altă ordine de idei, cred că managementul trebuie făcut full-time și nu part-time. Și așa, de multe ori, cele opt ore sunt insuficiente, dar asta este, face parte din riscul meseriei pe care ți-ai asumat-o în momentul în care ai fost admis unui astfel de concurs”, a spus Nicoleta Coșarcă.

Legat de extinderea conflictului de interese pentru persoane din conducerea spitalului, Nicoleta Coșarcă a transmis că ”este un pas spre normalitate”.

”Conflict de interese exista și înainte, dar poate nu atât de explicit. Dacă explicăm, este cu atât mai bine. Eu cred că e un pas spre normalitate, dar mai sunt câțiva de făcut. Sunt de acord cu aceste modificări și abia aștept să fie puse în aplicare”, a spus Nicoleta Coșarcă. Totodată, managerul SJU Alba Iulia a declarat că eliminarea obligației managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar ”e mai complicat de pus în aplicare” pentru că toate spitalele clinice sunt în această situație, ”dar e o idee bună”.

CUGIR Managerul Spitalului Orășenesc Cugir, Florin Arion, de profesie jurist, a declarat, pentru aceeaşi sursă, că ordonanța privind funcțiile de manager de spital este ”de bun augur”, considerând că ”politica își are rolul ei, dar nu în spitale, iar administrația e administrație”. ”Vă spun foarte clar, administrația e administrație și sunt de acord cu interzicerea politicii în spitale. E o idee binevenită pentru că oricum există o pârghie politică asupra spitalelor în consiliile de administrație, care sunt numite de către reprezentați ai Consiliului Local, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și reprezentanți ai primarului. Există, astfel, o oarecare subordonare politico-administrativă. O astfel de propunere e de bun augur”, a spus Florin Arion. De asemenea, el este de acord și cu extinderea conflictului de interese pentru persoanele din conducerea spitalului, opinând că ”nu poți tu să fii manager și nevasta director medical sau șef de secție”, iar ”cât ai vrea să creezi o imparțialitate devii subiectiv în anumite situații”. ”Eu personal sunt de acord cu toate modificările. Sistemul sanitar e destul de sensibil și dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important. Deci aici managementul trebuie să fie management, administrația administrație și politica își are rolul ei, dar nu în cadrul spitalelor”, a spus Florin Arion.

Totodată, el susține, fiind întrebat despre eliminarea obligației managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar, că ”interesele medicilor și ale personalului medical și auxiliar sunt reprezentate de către directorul medical. Deci și această modificare este binevenită”.

BUCUREŞTI Pe de altă parte, managerul Spitalului Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBA osteoarticular din București, Cristian Ioan Stoica, a declarat, pentru Mediafax, că aducerea cât mai multor tineri în sistemul sanitar este un lucru pozitiv. "Am încercat să fac un monobloc din administrație și partea medicală, pentru că nu se poate... e muncă în echipă. Nu se poate altfel, dar le separ ca probleme, ca să rămână curate cele medicale, care sunt extrem de importante și care sunt legate de actul administrativ. Mai întâi aflăm ce avem nevoie, ce ne trebuie, după care intrăm la cel medical cu niște lucruri avizate, făcute, știute, controlate. Fiecare pleacă spre departamentul lui cu lucrurile știute pentru ziua respectivă. Dar asta e de mulți ani și atunci nu știu cum să privesc ordonanța. Înțeleg acum că un manager trebuie să înceapă activitatea și să aibă un număr de ore lucrate, zice acolo, până la ora 16.00. La mine programul era mult mai lung. E drept că făceam și parte de învățământ și parte medicală. Aștept lămuriri, să văd precizările și ce se poate face. (...) Acum înțeleg că șef de secție poate să fie oricine, inclusiv o persoană economică. Întrebarea mea este: cine va conduce raportul de gardă medical? Acolo este ultima barieră înainte de execuția intervenției chirurgicale. Cine

poartă răspunderea, numai medicul în cauză?", a declarat managerul Stoica.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND FUNCȚIILE DE MANAGER DE SPITAL

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, Ordonanța de Urgență privind funcțiile de manager de spital, fiind eliminate restricțiile de participare la concurs astfel încât să se lărgească sfera persoanelor care se pot înscrie. "Nu mai vrem politică de partid în spitale. E motivul pentru care managerii de spitale nu mai pot deține funcții de conducere, administrare sau control în cadrul niciunui partid politic. Nu dorim spitale conduse în funcție de interese politice. Am avut asta în destule cazuri în ultimii 25 de ani, în toata țara, și, după cum știm, șefii partidelor politice se tratează în general în străinătate pentru afecțiuni mai puțin complexe", a declarat Vlad Voiculescu.

Prin Ordonanța de Urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa funcția de manager de spital, iar selecția se poate face și din rândul altor categorii de specialişti. Până acum exista obligaţia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar.

În OUG este prevăzută și extinderea conflictului de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor. Astfel, este interzisă deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului, a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager.

De asemenea, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie să primească finanțare pentru activităţile didactice sau de cercetare ştiinţifică din partea furnizorilor de bunuri şi servicii ai spitalului. Pentru șefii de secții vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor funcţii. Schimbările prevăzute în ordonanță au venit ca urmare a controalelor efectuate în ultima perioadă, ministrul Sănătății precizând că nu e vorba despre inadvertențe, ci de "fenomene precum nepotismul, politizarea, conflictul de interese".