MANGALIA - Se înfiinţează asociaţia pentru promovarea turismului

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a întîlnit, ieri, cu agenţii economici din turism, care îşi desfăşoară activitatea în sudul litoralului. Principalul subiect al discuţiilor s-a axat pe înfiinţarea Asociaţiei de Turism din Sudul Litoralului, organism din care vor face parte autorităţile locale din Mangalia, dar şi oamenii de afaceri din turism. Claudiu Tusac a afirmat că asociaţia, care va avea statut juridic în perioada următoare, are ca principal scop promovarea şi dezvoltarea turismul din sudul litoralului, în perspectiva atragerii unui număr cît mai mare de turişti. Edilul Mangaliei a făcut apel la agenţii economici să se înscrie în această asociaţie, pentru a pune umărul la relansarea sudului litoralului. Primarul a precizat că fiecare agent economic care va face parte din această Asociaţie va plăti o taxă de 1.500 de lei pe an, iar fondurile strînse vor fi direcţionate pentru organizarea de evenimente publice pe litoral şi promovarea turismului din sud. „Toate propunerile agenţilor economici din turism vor fi strînse într-un dosar care va merge la Ministerul Turismului”, a spus Tusac. Un alt subiect abordat, ieri, la întîlnirea dintre primarul Mangaliei şi agenţii economici din turism a fost organizarea, şi în acest an, a Sărbătorii Paştelui, ”Lumină de la malul mării”, un brand consacrat de mulţi ani la Mangalia. Tusac a declarat că turiştii vor avea parte de o adevărată Sărbătoare Pascală, iar în afara ceremonialului religios de amploare care va avea loc în noaptea de Înviere va fi organizat şi un mega spectacol. Tusac a făcut din nou apel la agenţii economici, de această dată, pentru a sprijini organizarea unui tîrg Pascal. Tusac le-a reamintit hotelierilor că ministrul Turismului, Elena Udrea, va sprijini organizarea acestui eveniment. Tot la întîlnirea de ieri, primarul Mangaliei i-a mai informat pe agenţii economici din turism aspura modului în care au fost împărţite plajele în acest an. Potrivit lui Tusac, plaja din sudul litoralului va fi împărţită în cinci mai categorii: comercială, hotelieră, rezindenţială, specială şi de lux. În fine, primarul a stabilit, de comun acord cu hotelierii, ca şezlongurile din sudul litoralului să fie oferite gratuit turiştilor.