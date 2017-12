Marea Britanie va renunţa la preşedinţia Consiliului UE

Marea Britanie anunţă că va renunţa la preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, pe care ar fi trebuit să o preia din iulie 2017, pentru a se concentra asupra negocierilor privind ieşirea din UE, informează Reuters, citând un purtător de cuvânt al premierului britanic, Theresa May. Decizia a fost luată marţi seara, în cadrul unei discuţii telefonice care a avut loc între premierul Marii Britanii şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceasta reflectă amploarea sarcinilor pe care Londra le are de îndepilnit în negocierea unei noi relaţii cu UE, după referendumul din 23 iunie în care poporul britanic a votat pentru ieşirea ţării din UE. Potrivit purtătorului de cuvânt al Theresei May, aceasta a sugerat ca Marea Britanie să renunţe la preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, programată pentru a doua jumătate a anului 2017, notând că negocierea ieşirii din UE este o prioritate. ”Premierul a explicat că va trebui să ne pregătim cu atenție pentru negocierile privind ieşirea din UE, înaintea invocării Articolului 50”, a declarat purtătorul de cuvânt, referindu-se la procedura juridică oficială privind ieşirea din Blocul Comunitar. ”Donald Tusk a oferit din nou asigurări premierului britanic că își va aduce contribuția astfel încât acest proces să se deruleze cât se poate de ușor”,a mai subliniat ea.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Tusk a afirmat că nu a fost luată încă nicio decizie cu privire la cine va ocupa poziția vacantă și că discuţiile în privinţa acestei probleme vor începe imediat între reprezentanţii ţărilor care fac parte din UE. Preşedinţia Consiliului UE este deţinută în prezent de Slovacia şi urmează a fi transferată Maltei, pentru prima jumătate a anului 2017. Estonia ar fi urmat să preia președinția de la Marea Britanie. O posibilă soluţie ar fi extinderea cu trei luni a perioadei în care Malta şi Estonia prezidează Consiliul UE, pentru a acoperi intervalul în care Marea Britanie ar fi condus instituția, sau ca Belgia să substituie statul britanic pe parcursul celor şase luni.