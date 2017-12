Marilyn Manson, într-un serial TV inspirat din basme clasice

Rockerul american Marilyn Manson va interpreta rolul unui personaj misterios în cel de-al treilea sezon al serialului fantasy ”Once Upon a Time”, o producţie a postului ABC inspirată din mai multe basme clasice. În cel de-al optulea episod din sezonul al treilea, care va fi difuzat la jumătatea lunii noiembrie, Marilyn Manson îşi va face debutul sub forma personajului misterios The Shadow, care a mai avut câteva apariţii în acest show TV. ”Am fost dintotdeauna admiratori înfocaţi ai lui Marilyn Manson”, au declarat Eddy Kitsis şi Adam Horowitz, creatorii şi producătorii executivi ai serialului. ”Am dorit să distribuim în acest rol pe cineva care are abilitatea vocală de a te face să tremuri de frică”, au adăugat ei. În noul sezon al serialului ”Once Upon a Time”, personajele principale - Emma (Jennifer Morrison), Regina (Lana Parrilla), Captain Hook (Colin O'Donoghue), Snow (Ginnifer Goodwin) şi Charming (Josh Dallas) - se aventurează în întunecatul regat Neverland, cu misiunea de a-l salva pe Henry (Jared Gilmore) din ghearele maleficului Peter Pan (Robbie Kay) şi ale acoliţilor acestuia, membrii bandei Lost Boys.

Marilyn Manson nu se află la prima experienţă în calitate de actor, întrucât celebrul rocker a jucat deja în serialul de televiziune ”Californication”, produs de Showtime, dar şi în filmul ”Wrong Cops”, care a fost proiectat la Festivalul Sundance. Marilyn Manson este un cântăreţ controversat, graţie apariţiilor sale din concerte şi videoclipurilor în care poartă machiaje stridente şi afişează o alură androgină. În 2007, Marilyn Manson a concertat şi la Bucureşti, la prima ediţie a festivalului B'estfest. Numele lui de scenă este o combinaţie între două simboluri ale culturii americane din anii 1960 - actriţa Marilyn Monroe şi criminalul psihopat Charles Manson. Cel mai recent album al său, intitulat ”Born Villain”, a fost lansat în 2012.