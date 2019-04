Marius Mihalache, o experiență de neuitat la Constanța

Un excepțional muzician român, cu un auz muzical ieșit din comun, la fel ca un dirijor care știe să asculte și să pună în valoare notele fiecărui instrument pe care îl aude într-o orchestră, Marius Mihalache începe să studieze pianul și teoria muzicală cu Vittorio Albini, de la vârsta de 6 ani. Trece apoi la țambal, avându-l ca profesor pe Victor Manu. Da, țambal, un instrument de percuție pe care nu mulți virtuozi din ziua de azi știu să îl pună în valoare! De acest instrument, artistul nu se va mai despărți... Pecuționistul se va defini ca muzician cântând la țambal, ducând virtuozitatea și priceperea sa ca muzician pe cele mai înalte culmi!

Marius Mihalache, un excepțional producător și artist, național și internațional, specializat în muzică de film și songwriting, la prestigiosul Colegiul de Muzică Berklee Collage of Music (Boston, US), a performat pe cele mai prestigioase scene din Europa, SUA și din întreaga lume, împreună cu numeroși artiști: Gloria Gaynor, Nina Simone, Nigel Kennedy, Steve Vai, Kitaro etc.

A semnat coloane sonore pentru numeroase filme românești, cum ar fi: Filantropica, Ticăloșii, Marilena, Garcea și oltenii, La urgență, America, Venim etc, dar și pentru piese de teatru colaborând cu regizori din țară și străinătate ex. ”Our Class” – ce a avut loc pe Broadway, New York, director Cosmin Chivu, „Nathan înteleptul” în regia lui Armîn Petras, Coproducție Teatrul Național, cu Radu Stâncă Sibiu și cu Teatrul din Stuttgart, și altele. Recunoscut pentru originalitatea sa în interpretarea diferitelor stiluri de muzică la țambal, muzicianul a reușit să impună acest instrument chiar și în marile orchestre de muzică clasică.

LA 17 ANI, A CÂNTAT LA SCALA DI MILANO!

Un moment foarte important care îi deschide cariera de țambalist are loc în la Scala di Milano, unde tânărul artist, în vârstă de 17 ani, susține un recital de 45 de minute. Abia după terminarea acestuia, realizează amploarea evenimentului și importanța acestuia, episod despre care povestește cu haz în mai multe interviuri. La 18 ani, în 1992, a cântat în deschiderea concertului Gloriei Gaynor la Palermo, iar doi ani mai târziu, în deschiderea concertului Ninei Simone la Roma.

La 20 de ani, a fost ales de Chick Corea pentru a interpreta în deschiderea concertului său în România. Este muzicianul care a reuşit să confere ţambalului valenţe, subtilităţi şi rezonanţe incredibile.

SĂFTIȚA, UN SPECTACOL DE CONCEPȚIE

Săftiță este un spectacol de concepție ce îi aparține artistului Marius Mihalache.

Pe Săftița, femeia româncă, o descoperim într-o lume a dorințelor, a patimilor, a iubirii și a trădării. Prin fiecare cântec parcurgem drumul vieții ei de la naștere la moarte, parcurgem împreună stările euforice ale Săftiței noastre care își vinde sufletul necuratului ca să uite de bărbatul ce i-a furat visele. În mahalaua Curții Vechi, Săftița umbla desculță pe străzile pline de muzică și amor, cântând despre viața frumoasă a vremii, despre sufletele fanariote și danțurile vremii.

Alături de trupa sa, Marius Mihalache Band, artistul a susținut la Constanța, în Club Doors, proiectul „Săftița“. Muzicieni tineri și fără angoase, virtuozi ai vocii și instrumentelor, toți cei din trupa sa au susținut un spectacol de neuitat, pe care îl dorim, noi, spectatorii, repetabil! Iată tinerii care l-au însoțit pe Marius și care au rezonat cu dorința sa de perfecțiune, instrumentală și vocală:

Marius Mihalache - țambal; Arabela Nicolau - voce; Lorin Mihalache - tobe; Marius Gagiu (Mandela) - flaut, caval; Nicu Baran - bass

Marius Mihalache și Arabela Nicolau „sunt firești și plini de lumină, sunt buni unii cu alții și neprefăcuți cu cei din jur. Iar dacă nu s-au arătat, până acum, lumii, în toată minunăția familiei lor regăsite într-o nouă formulă de dragoste, e pentru că sunt cei mai fericiți împreună, ei între ei. Doar nouă ni s-au arătat, pentru că suntem norocoși, și pentru că știu că, la rândul nostru, credem în iubiri autentice“. Marius Mihalache s-a căsătorit cu Arabela Nicolau, au împreună o fetiță, pe Emily, iar lângă ei stă, cu mare iubire de fiu și talent de mare artist, băiatul lui Marius din căsnicia dintâi, Lorin.