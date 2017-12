Martori acuzaţi de omor

Instanţa a continuat, ieri, audierile în procesul în care Duclas Chespi, de 37 de ani, din satul constănţean Osmancea este acuzat că şi-a violat şi apoi ucis propria mamă. Cei şapte martori, printre care şi cei pe care Chespi dă vina că l-au băgat în închisoare nevinovat, au susţinut că Duclas Chespi este cunoscut în sat ca un om bolnav psihic şi de aceea ar încearca să-i incrimineze. Reamintim că, în aprilie 2006, Chespi a reclamat la poliţie că trei hoţi au dat buzna în casă şi i-au ucis mama, Nepize Chespi, de 81 ani, dar nu a putut da prea multe amănunte despre înfăţişarea agresorilor. Ajunşi acasă la familia Chespi, criminaliştii au descoperit pe gît, faţă şi antebraţele bătrînei mai multe urme de violenţă. În urma efectuării necropsiei, raportul medico-legal a scos la iveală faptul că victima fusese violată înainte de a fi ucisă. Oamenii legii l-au interogat iar pe fiul bătrînei, pentru a afla amănunte despre cele petrecute. Iniţial, el a menţinut varianta hoţilor necunoscuţi, dar, în cele din urmă, a recunoscut că şi-a omorît mama, după ce a abuzat sexual de ea. Mai mult, Chespi a susţinut că a sugrumat-o pe bătrînă întrucît aceasta s-a opus violului. Fiind cunoscut cu afecţiuni psihice, bărbatul a fost internat la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. Timp de doi ani, investigaţiile au bătut pasul pe loc, deoarece raportul de expertiză psihiatrică cerut Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti a întîrziat să vină. Într-un final, medicii legişti au stabilit că individul a avut discernămînt în momentul comiterii crimei şi că poate răspunde penal pentru fapta sa. În timpul cercetării judecătoreşti, Chespi a revenit asupra declaraţiei dată iniţial la poliţie şi a dat vina pe cîţiva consăteni, unul dintre ei fiind Viorel Turculeţ. Acesta a declarat că nici nu a călcat vreodată în curtea bătrînei şi că susţinerile lui Chespi că el ar fi cel care i-a ucis mama pentru a o jefui este nereală. „Nu ştiu de ce mă acuză pe mine şi pe fratele meu că am făcut aşa ceva. Cînd a fost ucisă bătrîna, eu eram acasă cu familia mea. Nu am avut niciodată conflicte nici cu el, nici cu mama lui. Eu bănuiesc că o mătuşă de-a lui i-a băgat în cap ideile astea, cum că noi am fi criminalii, şi el a ajuns să creadă. Mătuşa asta a lui a răspîndit acest zvon şi în sat!”, a declarat Viorel Turculeţ. Alt martor audiat a fost Marius Ghiţă, care a negat orice implicare în uciderea bătrînei Nepize Chespi. Bărbatul a adăugat că, după părerea lui, Chespi a dat vina pe el deoarece ştia că provine dintr-o familie numeroasă cu posibilitaţi financiare minime. „Bătrîna ieşea rar din casă, la cumpărături, iar atunci nu vorbea cu nimeni!”, a spus Marius Ghiţă. Fratele său, Gabriel a susţinut în faţa judecătorilor că în noaptea în care a fost omorîtă bătrîna, se afla la Tuzla cu caprele, fiind angajat ca cioban.