Măţel şi Matei s-ar putea despărţi, în vară, de FC Farul

După ce a ratat revenirea în Liga I, FC Farul îşi va pierde în vară cei mai buni jucători, tinerii Alexandru Măţel şi Cosmin Matei. Primul este internaţional de tineret şi a fost curtat insistent la finalul campionatului trecut de FC Vaslui şi de gruparea spaniolă din prima ligă, Almeria. Căpitanul constănţenilor a fost ţinut pe loc de promisiunea noilor patroni, care au anunţat că vor contrui o echipă puternică la Constanţa, dar şi de preţul prohibitiv stabilit de oficialii grupării de pe litoral, 400.000 de euro. Chiar dacă mai are doi ani de contract cu FC Farul, fundaşul constănţean în vârstă de 21 de ani va pleca în această vară, mai mult ca sigur, la o formaţie din Liga I. „Vreau să fac pasul către prima ligă, pentru a fi sigur că nu voi pierde contactul cu naţionala de tineret, mai ales că avem şanse mari să mergem la turneul final al Campionatului European. Sunt totuşi sub contract cu FC Farul şi, dacă nu va veni o ofertă avantajoasă atât pentru club, cât şi pentru mine, va trebui să rămân la Constanţa”, a spus Măţel. Şi Cosmin Matei mai are doi ani de contract cu gruparea de pe litoral, dar mijlocaşul în vârstă de 18 ani a anunţat că vrea să plece la o echipă de peste hotare. Internaţionalul de juniori speră să impresioneze la Turneul de elită rezervat echipelor naţionale under 19, penultima fază înaintea turneului final al Campionatului European din 2010, care debutează azi în Ungaria. De altfel, înainte de plecarea în cantonamentul de la Mogoşoaia, Matei a surprins, susţinând că nu va mai juca pentru FC Farul în acest sezon, deşi va reveni la Constanţa peste o săptămână, iar până la finalul sezonului Ligii a II-a au mai rămas şapte etape. Ca şi Măţel, mijlocaşul constănţean are stabilit un preţ de plecare de 400.000 de euro, sumă la îndemâna echipelor din Rusia, Ucraina şi Italia, care s-au interesat de serviciile sale. Pe lângă cei doi, de FC Farul se va despărţi mijlocaşul Ben Teekloh, căruia îi expiră contractul, şi Emil Ninu, care termină împrumutul de la Steaua. În schimb, vor reveni George Curcă (Dinamo Bucureşti), Emil Nanu (Delta Tulcea) şi Lucian Leu (Callatis Mangalia), cărora le va expira împrumutul la echipele respective. Altfel, jucătorii pregătiţi de Dennis Şerban şi Gică Butoiu, au avut liber în acest week-end, după ce meciul cu Dinamo II Bucureşti, din etapa a 27-a a Ligii a II-a, a fost amânat pentru 19 mai.

Rezultatele înregistrate în etapa a 27-a din Seria I: Concordia Chiajna - Tricolorul Breaza 2-0, Victoria Brăneşti - CSM Rm. Sărat 3-0, Dunărea Giurgiu - Steaua II Bucureşti 1-0, Gloria Buzău - Săgeata Stejaru 0-2, FC Snagov - Dunărea Galaţi 3-0, Petrolul Ploieşti - Delta Tulcea 2-0, Sportul Studenţesc Bucureşti - FCM Bacău 4-0, FC Botoşani - Cetate Suceava 3-0.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 27 17 7 3 53-21 58 (+16)

2. Sportul 27 15 7 5 54-20 52 (+10)

3. Petrolul Ploieşti 27 13 11 3 45-17 50 (+8)

4. FC Snagov 27 15 5 7 51-34 50 (+8)

5. Săgeata Stejaru 27 14 6 7 35-20 48 (+9)

6. Delta Tulcea 27 13 7 7 28-17 46 (+7)

7. Chiajna 27 13 4 10 41-28 43 (+1)

8. FC FARUL 26 12 4 10 34-29 40 (+1)

9. Steaua II 27 10 9 8 29-22 39 (0)

10. Dunărea Giurgiu 27 11 6 10 32-33 39 (0)

11. FC Botoşani 27 10 7 10 32-28 37 (-5)

12. FCM Bacău 27 9 6 12 37-45 33 (-6)

13. Gloria Buzău* 27 10 7 10 28-31 29 (-2)

14. Dunărea Galaţi 27 8 5 14 20-31 29 (-10)

15. Dinamo II 26 6 3 17 24-47 21 (-21)

16. Breaza 27 6 3 18 23-53 21 (-18)

17. Cetate Suceava** 27 2 9 16 14-55 15 (-27)

18. CSM Rm. Sărat 27 2 6 19 7-56 12 (-27)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată