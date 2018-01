Maxime de 14 grade C, la Constanța!

Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate față de normalul perioadei, în următoarele zile, la Constanța. Astfel, marți, 30 ianuarie, sunt anunțate temperaturi maxime de 14 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul - 1 și 3 grade C. Și ultima zi a lunii, miercuri, 31 ianuarie, vine cu temperaturi ridicate; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul - 2 și 2 grade C. De asemenea, prima zi a ultimei luni de iarnă vine cu temperaturi ridicate, astfel maximele vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C, iar minimele vor fi între 1 și 4 grade C. În cele 3 zile vom vedea și razele soarelui printre nori. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.