Meci dificil pentru FC Viitorul

Etapa a 18-a a Ligii 1 la fotbal programează duminică, de la ora 18.00 (în direct la Dolce Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus), duelul dintre ASA Tg. Mureş (locul 6, 26 de puncte) și FC Viitorul (locul 2, 32 de puncte). Partida se va desfășura pe „Cluj Arena” din Cluj-Napoca, iar acest lucru poate constitui un avantaj pentru formația pregătită de Gheorghe Hagi, aflată în cursa pentru prezența în play-off. „Sperăm ca la sfârșitul campionatului să terminăm pe o poziție cât mai bună. Cu ASA va fi un meci greu, împotriva unei echipe experimentate, ca și Astra, dar ne dorim ca de data aceasta să ieșim învingători și să jucăm, din nou, un fotbal plăcut”, a declarat căpitanul echipei constănțene, Ianis Hagi. Din păcate, golgheterul Viitorului, Florin Tănase, este suspendat pentru acest joc. Formula probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - A. Chiţu, Fl. Cernat, I. Hagi.

DERBY-UL DINAMO - STEAUA, DUMINICĂ SEARĂ

Programul partidelor din etapa a 18-a a Ligii 1 - vineri: Concordia Chiajna - CS U. Craiova (ora 20.30); sâmbătă: CFR Cluj - CSMS Iaşi (ora 16.15), Astra Giurgiu - ACS Poli Timișoara (ora 21.15); duminică: ASA Tg. Mureş - FC Viitorul (ora 18.00), Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti (ora 20.30); luni: FC Botoşani - FC Voluntari (ora 18.00), Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiesti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Dinamo - Steaua, și de TVR 1. Clasament: 1. Astra 36p (golaveraj: 29-20), 2. FC VIITORUL 32p (32-16), 3. FC Steaua 30p (23-15), 4. Pandurii 30p (21-15), 5. Dinamo 27p (19-18), 6. ASA 26p (19-13), 7. Craiova 23p (19-15), 8. Iași 22p (14-20), 9. CFR* 21p (24-17), 10. Poli 15p (12-22), 11. Concordia 14p (16-25), 12. Botoșani 13p (16-26), 13. Voluntari 10p (13-27), 14. Petrolul* 5p (10-18). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Citește și:

FC Viitorul pregătește duelul cu ASA

FC Viitorul va întâlni ASA Tg. Mureș, la Cluj-Napoca

Gică Hagi, în Top 10 „Cei mai buni decari din istorie”