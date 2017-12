Meciul România - Finlanda se va disputa cu spectatori

Naționala de fotbal a României a primit o veste excelentă înaintea partidei cu Finlanda, programată joi, de la ora 21.45, pe Arena Națională din București, în penultima etapă a Campionatului European din 2016. Astfel, după ce Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA hotărâse, inițial, ca meciul să se dispute cu porțile deschise, Comisia de Apel a forului european a decis să ridice suspendarea, astfel că spectatorii vor avea acces în tribune. Vestea a adus bucurie în tabăra tricolorilor, iar conducerea federației s-a organizat rapid și marți au fost deja puse în vânzare biletele. Sute de suporteri s-au așezat la cozi, mai ales că prețul este unul modic, 20 lei. În plus, cei aproape 10.000 de fani care au cumpărat bilete virtuale în cadrul campaniei „Jucăm fără spectatori, dar fără suporteri, niciodată” vor avea intrarea gratuită. „Este o victorie, pentru că foarte rar o decizie a unei comisii de primă instanţă a UEFA este întoarsă la apel. Să transformi un stadion virtual într-unul real este o adevărată victorie. Aşteptăm un stadion plin la meciul cu Finlanda şi lansăm pe această cale un mesaj puternic împotriva oricărei forme de rasism şi xenofobie”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

TRICOLORII VOR ȘASE PUNCTE

Cu moralul ridicat după vestea că vor fi încurajați din tribune de suporteri, tricolorii speră să ia cele trei puncte în duelul cu finlandezii, dar și să câștige duelul cu Insulele Feroe, care va avea loc la 11 octombrie, în deplasare. „Meciurile sunt cu o mare încărcătură, dar eu cred că jucătorii sunt pregătiţi şi sunt convins că fiecare dintre noi îşi va face datoria şi vom obţine calificarea. Am putea încheia această campanie de calificare cu două victorii. Avem calitate, avem valoare şi avem şi motivaţie foarte mare pentru a face acest lucru”, a spus mijlocașul Lucian Sânmărtean. „Sunt bucuros că am fost convocat la naţională. Sincer, nu mă aşteptam, pentru că eu patru-cinci săptămâni am fost accidentat şi nu am jucat deloc. Vreau să dau tot ce am mai bun în aceste două meciuri pentru că ştiu că sunt importante. Am simţit asta şi în Finlanda, şi cu Insulele Feroe acasă. Nu trebuie să ne relaxăm deloc pentru ca la final să ne bucurăm de calificare. Într-adevăr, nu am marcat prea mult în ultimele partide, dar sper ca în aceste două jocuri să o facem. M-aş bucura să le câştigăm pe amândouă cu 1-0, nu cred că ar fi o problemă”, a adăugat atacantul Bogdan Stancu.

