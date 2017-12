Medicii de familie sar la gâtul CNAS!

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF), societate profesională naţională a medicilor de familie din România, îşi reafirmă poziţia neschimbată de 5 ani de susţinător al cardului naţional de sănătate, instrument care ar putea să facă ordine şi să aducă transparență în sistemul medical - așa își începe explicațiile președintele SNMF, dr. Rodica Tănăsescu, ca răspuns la unele acuze ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) aduse unui medic de familie, aflat în conducerea SNMF, care a reclamat că a avut sistemul blocat timp de o oră. ”Prezentând cifre menite să ameţească şi să fardeze realitatea unui sistem cu multe probleme de execuţie şi implementare, cifre care adesea se contrazic, o parte din conducerea CNAS consideră că disfuncţionalităţile trebuie ascunse şi că ele se rezolvă prin jignire, dar şi prin metode securistice de intimidare pe care le credeam demult uitate”, potrivit dr. Tănăsescu. Reprezentanții medicilor de familie consideră inacceptabil ca sistemele informatice de sute de milioane de euro, plătite în mare parte din fonduri publice şi ale Sănătăţii, să fie folosite pentru culegeri de date despre activitatea cabinetelor liderilor SNMF, pentru răfuieli personale ale preşedintelui CNAS cu aceştia. ”Comportamentul nedeontologic, jignitor, ilogic, agresiv arată o gravă incapacitate de comunicare şi de colaborare a CNAS cu cei care sunt importanţi actori ce contribuie cu bună-credinţă, pe nervii şi cheltuiala lor, la implementarea sistemului cardului. Această abordare arată incapacitate de a manageria introducerea unui sistem informatic imperfect, dar perfectibil, dacă, într-adevăr, nu doar afirmativ, se doreşte la nivelul CNAS ca proiectul cardului să fie un succes!”, subliniază reprezentantul medicilor din România. În opinia medicilor de familie, pentru a-şi realiza unica menire, aceea de validare a serviciilor efectuate, sistemul cardului, extrem de complex, are nevoie de câteva elemente esenţiale, printre care: să funcţioneze ireproşabil 24 din 24 de ore, pentru a nu perturba activitatea medicală; actualizările şi repornirile sistemului, activităţile de mentenanţă să se realizeze în afara perioadelor de activitate (seara, în weekend, nu în mijlocul zilelor lucrătoare!); toată populaţia României să aibă card (inclusiv copiii, neasiguraţii etc.), pentru un adevărat control al efectuării serviciilor raportate etc. ”Înţelegem că sistemul cardului este încă la început de drum, un drum care a avut nevoie de 7-8 ani de pregătire. Pentru a deveni practicabil, acest drum trebuie croit împreună cu furnizorii de servicii medicale şi cu pacienţii, în respect pentru aceştia, trebuie îmbunătăţit pornind de la recunoaşterea şi îndreptarea disfuncţionalităţilor”, potrivit SNMF. Dr. Tănăsescu adaugă că poate că, din birourile CNAS, o oră de nefuncţionare nu înseamnă mare lucru. În realitatea de zi cu zi a cabinetelor, a medicilor şi a pacienţilor, dacă la ușa fiecărui cabinet sunt 5 - 10 bolnavi care aşteaptă să fie consultaţi şi să li se elibereze actele necesare, înseamnă că între 100.000 - 200.000 de pacienţi şi peste 20.000 de medici sunt afectaţi zilnic de acest fleac al unei ore de nefuncţionare. ”Ne delimităm de orice interpretare cu iz politic a acţiunilor noastre pe marginea cardului de asigurat. Medicii de familie nu sunt interesaţi de apartenenţa politică a celor care gestionează temporar instituţiile cu responsabilităţi în domeniul Sănătăţii. Politicile de sănătate şi starea de sănătate a pacienţilor sunt singurele subiecte de interes pentru noi”, a subliniat dr. Tănăsescu. Zilele trecute, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat, înainte de a intra la grupul PSD din Senat, că instrumentul a funcţionat normal, precizând că multora nu le convine faptul că acest document poate fi utilizat şi nu a fost uitat.