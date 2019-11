Memorandumul 5G cu SUA, desecretizat

Guvernul României s-a angajat să evalueze riguros vânzătorii de echipamente 5G, reiese din memorandumul de înţelegere semnat între România şi SUA, făcut public de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Concret, guvernele celor două ţări susţin nevoia respectării unor criterii de evaluare a furnizorilor de tehnologie 5G pentru a proteja reţelele în faţa accesului neautorizat sau posibile interferenţe. Astfel, evaluarea riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente, potrivit documentului: 1. Dacă furnizorul este, în lipsa unei analize judiciare, sub controlul Guvernului unui alt stat; 2. Dacă furnizorul are o structură a acţionariatului transparentă; 3. Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic şi este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.

Desecretizarea vine după două luni şi jumătate de la semnare şi după eşecul demarării licitaţiei 5G, ce a fost amânată pentru 2020 din cauza faptului că memorandumul asumat trebuie transpus în legislaţie, printre altele. Memorandumul este similar cu cel semnat de Polonia în acest an şi a fost convenit pe fondul încercărilor Statelor Unite de a elimina furnizorul chinez Huawei din proiectele de construire a reţelelor 5G din mai multe ţări. Într-o vizită la Bucureşti la 5 septembrie, Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE, afirma că scopul memorandumului este să facă România să devină "o ţară "liberă de Huawei". Compania chineză a răspuns printr-un comunicat notând că declaraţiile lui Sondland trădează o acţiune motivată politic împotriva Huawei şi o interferare în zona mediului de afaceri din ţara noastră.