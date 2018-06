Mesaj cumplit de emoţionant! „Vrem salvamari, pentru Keta!”

16:03:53 / 13 Iunie 2018

Salvamari pentru Keta

Trecand peste tragedia petrecuta pe plaja Corbu, nu inainte insa de a le prezenta condoleante asistentilor maternali care il aveau in grija si prietenilor celui decedat, ramane o problema prost (sau deloc) inteleasa de catre cei care au de suferit in urma confruntarii cu fortele naturii ... faptul ca am uitat sa respectam aceste forte si avem impresia ca suntem mai presus de ele ... fiecare ESTE pe barba lui in momentul cand intra in mare, cand escaladeaza un munte sau cand traverseaza o jungla ( de fapt, fiecare isi traieste viata pe barba lui) ... nu poate fi un salvamar, un salvamont sau o echipa de salvare langa fiecare om in parte ... iar de cele mai multe ori, chiar daca exista salvamari suficienti, oamenii refuza efectiv sa ii asculte, mergand pana la situatia aberanta care se intampla in aceste zile cand se asteapta sentinta in cazul avocatului scos din apa cu forta de catre salvamari ... pacat ca acest tanar a platit cu viata faptul ca cineva nu i-a explicat indeajuns sau deloc ca nu va castiga niciodata lupta cu valurile unei mari agitate ...inca o data, condoleante pentru Keta