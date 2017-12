Mesaje pentru Boc: premier sau preşedinte la PDL

Preşedintele Traian Băsescu pregăteşte cu paşi minuţioşi debarcarea lui Emil Boc din funcţia de premier. Şi pentru a nu lăsa impresia că s-ar afla în spatele unei astfel de manevre, Băsescu foloseşte “săgeţile” din partid pe post de mesageri. Din când în când preşedintele mai scapă câte un interviu pe la televiziunea sau radioul public, şi chiar prin ziare, interviuri în care trimite la Guvern mesajele care, de cele mai multe ori, nu sunt înţelese de cei cărora li se adresează. Ultimul interviu al preşedintelui a fost publicat ieri într-un cotidian naţional, în care Băsescu spunea că PDL are aceeaşi problemă ca PSD şi PNL, adică nu are leadership, el apreciind că şi cu Blaga preşedinte, fără Boc în fruntea partidului sau fără Videanu prim-vicepreşedinte, PDL ar merge la fel de prost. Şeful statului a susţinut chiar că PDL ar trebui să se gândească la separaţia funcţiei de premier de cea de şef de partid. Interviul nu a fost decât un mesaj pentru Emil Boc, care va trebui să aleagă, preşedinte la PDL sau premier. Din nefericire, Boc nu a înţeles perfect “sfatul” lui Băsescu, aşa că preşedintele a trebuit să apeleze la alţi zvonaci şi răspândaci din partid. Aşa, apar în scenă “săgeţile” lui Băsescu, de genul Cristian Preda, Monica Macovei, şi, mai nou, Cristian Boureanu. Vicepreşedintele PDL Cristian Boureanu a declarat, ieri, că PDL trebuie să gândească foarte bine dacă nu e nevoie ca premierul să se ocupe exclusiv de Guvern şi partidul să-şi vadă de drumul politic pentru următoarele alegeri. “Aceasta este soluţia cea mai bună, pentru că partidul are o şansă să mai câştige ceva la următoarele alegeri doar dacă reforma economică îşi arată rezultatele în România”, a declarat Boureanu. Şi pentru ca mesajul să fie cât mai clar, Băsescu l-a băgat la înaintare şi pe vicepreşedintele PDL Gheorghe Flutur. “În momentul de faţă, cred că Guvernul trebuie să se concentreze pe problemele Guvernului şi partidul să se concentreze pe problemele partidului. Este mai util pentru partid acest lucru, separarea funcţiei de preşedinte al partidului de cea de premier, şi trebuie o coabitare perfectă între preşedinte şi prim-ministru”, a declarat Flutur. De fapt, Boureanu şi Flutur nu au făcut decât să readucă în discuţie o problemă mai veche, lansată pe piaţă de alţi pedelişti, care acum fac tuşa la partid, pentru că la vremea când erau în Guvern nu dădeau ascultare ordinelor lui Băsescu. Unul dintre aceştia este prim-vicepreşedintele Adriean Videanu, care a declarat ieri că separarea funcţiei de preşedinte al PDL de aceea de prim-ministru poate fi oportună în funcţie de circumstanţele politice. “Eu am spus punctul meu de vedere cu ceva timp în urmă. Sunt momente în viaţa unui partid când contextul politic impune un astfel de lucru”, a spus Videanu.