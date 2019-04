Mesajul lui Gheorghe Hagi pentru Gigi Becali

Gică Hagi (54 de ani) a cailficat Viitorul în finala Cupei României, iar la finalul meciului cu CS U Craiova, scor 2-0, a ținut o nouă conferinţă de presă în care le-a vorbit jurnaliştilor pe larg despre filosofia sa despre fotbal.

A vorbit frumos despre două noi "pariuri", apoi i-a transmis lui Gigi Becali să scadă salariile de la FCSB.

Copiii în care cel mai mare fotbalist al României îşi pune speranţele pentru viitor sunt Daniel Bârzu şi Gabriel Dănulescu, fotbalişti cărora le prevede un viitor strălucit, dar cu o condiţie: "Daniel Bârzu şi Gabriel Dănuleasa, ambii de 17 ani. Ei ajung într-un an şi jumătate la echipa mare. Asta dacă nu o iau razna! Asta dacă nu se duc la Bucureşti şi, dacă nu le dai bani mulţi, cum le-ai dat tu, Gigi! Salarii mari, nu i-ai provocat, nu i-ai motivat. Sută la sută trebuie să o facă, să scadă salariile. Pentru că jucătorii trebuie să fie motivaţi. Jucătorul de fotbal câştigă foarte mulţi bani. Eu le zic milionari", a spus Hagi, pentru ca mai apoi să dezvolte ideea: "Atenţie, Gigi, când ai făcut performanţe mari, jucătorii aveau 10.000 de euro salariu. Când ai atât în România, plus bonusuri, sunt bani mulţi. Eu le dau jumate, jumate. Salariu mic, plus bonusuri. Şi bonusuri poţi să iei de două, trei ori mai mult decât salariu. Dacă nu iei banii dinainte, produci performanţă. De aceea merg lucrurile la mine. De două ori mai mult decât salariu a luat Ianis, toate bonusurile. Păi ce, ai doar drepturi, nu şi obligaţii?"

"Un director de bancă, de companie, oameni care produc milioane, nu câştigă atât. Aşa că băieţilor, treceţi la treabă, la muncă, la antrenamente!", a mai punctat Hagi, care nu e de acord nici cu primele de instalare din acelaşi motiv: "Primă de instalare, ce este asta? Păi cum se plăteşte în România, ce bani dau ăştia mari?! Dacă aş plăti eu 20.000, aş intra în Liga Campionilor! Dacă nu intru, îmi rup carnetul, mă las!".