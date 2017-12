Metallica, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

Trupa heavy metal Metallica, chitaristul Jeff Beck şi cîntăreţii Little Anthony & the Imperials vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame. Cîntăreţul, compozitorul şi instrumentistul Bobby Womack, trupa hip hop Run-D.M.C. şi solista de muzică country Wanda Jackson, împreună cu muzicienii Spooner Oldham, D.J. Fontana şi Bill Black, au completat lista muzicienilor ce vor fi incluşi în prestigiosul Rock and Roll Hall of Fame în 2009. Numele artiştilor au fost anunţate într-o conferinţă de presă organizată la New York. Ceremonia oficială este programată pentru 4 aprilie, în Cleveland în Ohio, unde se află sediul muzeului Hall of Fame. Aceasta va fi prima gală organizată în Cleveland din 1997, după spectacolele din anii precedenţi desfăşurate la New York. La conferinţa de presă unde a fost făcut anunţul oficial se aflau şi membrii trupei Metallica, considerată una dintre cele mai influente trupe de heavy metal din lume. „Am reuşit în felul nostru. Iar acum, 27 sau 28 de ani mai tîrziu, sîntem aici”, a comentat toboşarul trupei Metallica, Lars Ulrich.

Chitaristul Jeff Beck a cîntat alături de trupa Yarbirds şi a format The Jeff Beck Group în anii \'60, cîntînd alături de staruri de renume, precum Buddy Guy şi Mick Jagger. Little Anthony & the Imperials, care au început să cînte în 1950, sînt cunoscuţi pentru multe piese de succes, precum „Tears on My Pillow” şi „Goin\' Out of My Head”. Bobby Womack şi-a început cariera muzicală în anii \'60, în calitate de solist şi chitarist pentru Sam Cooke. Run-D.M.C. a reuşit să transforme muzica hip hop dintr-un curent urban, specific străzilor, într-un gen de muzică popular, cu o audienţă mult mai mare. Wanda Jackson, care a cîntat atît muzică country, cît şi piese rock, a debutat în anii \'50 şi a fost inclusă în categoria primele influenţe a muzeului Hall of Fame. În secţiunea masculină a aceleiaşi categorii au fost incluşi Spooner Oldham, un organist cunoscut pentru piesele „Mustang Sally” scrisă de Wilson Pickett, D.J. Fontana, toboşarul din trupa lui Elvis Presley şi Bill Black, basistul aceleeaşi trupe, care a contribuit la compunerea piesei „Jailhouse Rock”.