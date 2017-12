Michelle Obama caută facultate la New York pentru fiica sa Malia

Prima doamnă a SUA, Michelle Obama, a profitat de o vizită efectuată la New York pentru căuta o universitate alături de fiica sa Malia, a scrie ziarul New York Post, citat de EFE. Malia Obama, în vârstă de 16 ani, a făcut o vizită privată la campusul centrului New York University (NYU), din sudul Manhattan-ului, în compania mamei sale și a unui agent al Secret Service. Ulterior, prima doamnă și fiica ei s-au deplasat în zona Universității Columbia, din cartierul Harlem, a precizat ziarul. Un student al NYU a povestit ziarului New York Post că s-a întâlnit cu Michelle și Malia Obama chiar la liftul unuia din căminele universității. Prima doamnă s-a aflat la New York pentru a anunța o donație de 500 de milioane de dolari acordată fundației Robert Wood Johnson pentru a combate obezitatea. Malia Obama își continuă studiile la colegiul exclusivist Sidwell Friends de Washington, același la care a învățat și Chelsea Clinton, fiica lui Bill și Hillary Clinton.