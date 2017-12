Micul dejun reduce riscul de ateroscleroză

Un stil de viață sănătos începe cu micul dejun copios. Renunțarea la prima masă a zilei sau o alimentare slabă dublează riscul de a dezvolta ateroscleroză, o afecțiune ce constă în îngroșarea pereților arterelor și care poate fi fatală, potrivit unui studiu publicat, luni, în „Journal of the American College of Cardiology“, informează AFP. Oamenii de știință au descoperit leziuni cauzate la nivelul arterelor cu mult timp înainte de apariția simptomelor sau de dezvoltarea bolii.

Potrivit autorilor studiului, noua descoperire ar putea deveni un instrument important în lupta contra maladiilor cardiovasculare, aflate la originea unui număr mare de decese pe plan mondial.

Cercetătorii au monitorizat timp de șase ani un număr de 4.000 de angajați care desfășurau activități de birou, locuiau în Spania și aveau vârste medii.

25% dintre ei obișnuiau să servească un mic dejun bogat, asigurându-și cel puțin 20% din totalul caloriilor zilnice din această masă. Însă cei mai mulți dintre voluntari (70%) își asigurau prin micul dejun doar între 5% și 20% din caloriile zilnice, iar 3% nu mâncau nimic sau aproape nimic la micul dejun.

Voluntarii din ultimul grup „tind să aibă obiceiuri alimentare în general mai puțin sănătoase și o prevalență mai ridicată în ceea ce privește prezentarea factorilor de risc cardiovascular“, au precizat autorii studiului.

Aceleași persoane au „cea mai mare circumferință la nivelul taliei, un indice de masă corporală și niveluri ale tensiunii arteriale, lipidelor și glucozei“ dintre cele mai mari.

Utilizând ultrasunete pentru a repera eventuale depozite de grăsime depuse pe artere sau semne precursoare ale maladiei, cercetătorii au remarcat că persoanele care își asigură prin micul dejun mai puțin de 5% din aportul caloric zilnic recomandat prezentau în medie de două ori mai multe acumulări de grăsimi în artere în comparație cu persoanele care serveau în fiecare dimineață un mic dejun bogat în calorii.

Studii precedente au asociat micul dejun sănătos cu starea bună de sănătate, caracterizată în special printr-o greutate mai mică, un regim echilibrat și riscuri mai mici în privința colesterolului, tensiunii arteriale și diabetului. Renunțarea la micul dejun a fost deja asociată cu o probabilitate mai mare de a dezvolta o maladie coronară. „Cei care se eschivează de la micul dejun tind, în general, să piardă în greutate, dar au tendința, la final, de a mânca mai mult și alimente mai puțin sănătoase pe parcursul zilei. Renunțarea la micul dejun generează dezechilibre hormonale și alterează ritmul circadian“, a declarat Prakash Deedwania, profesor la Facultatea de Medicină din cadrul Universității California din Los Angeles, într-un editorial ce însoțește studiului publicat în „Journal of the American College of Cardiology“.