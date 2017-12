Mii de absolvenți de liceu au ales UOC! Medicina bate orice record!

22:22:02 / 18 Iulie 2017

Trandafir

Cum sa se obtina performanta prin INCALCAREA LEGII? La Universitatea Ovidius din Constanta, conform programării care ne-a fost adusă la cunoștința, începând cu data de 17 iulie 2017, suntem in concediu de odihna: http://www.danepure.com/wp-content/uploads/2017/07/Calendar-academic-reactualizat-DRUS_01.02.2017.pdf Prin abuz, prin incalcarea sistematica a prevederilor Legii nr. 53/2003 actualizata 2017, suntem OBLIGATI, PRIN SANTAJ SI AMENINTARI, sa desfasuram o serie de activitati administrative, admitere etc. Conducerea Universitatii Ovidius din Constanta incalca premeditat, al patrulea an consecutiv: – Prevederile Articolului 150, aliniatul 3 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 actualizata 2017), privind acordarea cu minimum 5 zile înainte de începerea concediului legal de odihnă, a indemnizatiei de concediu. Nu ni s-a acordat nici-un ban pentru concediu. Ultimele plati facute au fost cele corespunzatoare salariilor de pe luna iunie 2017. – Prevederile Articolelor 149 si 151 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 actualizata 2017) privind programarea Concediului de odihnă. Nu s-a operat rechemare din concediu cu replanificarea concediului de odihna. Mai mult, prin amenințări și santaj suntem obligați sa fim în activitate si sa incalcam legea. Toate activitatile planificate a se desfasura in perioada 17 iulie – 4 august (unele din ele in hotarari ale Consiliului de administratie al Universității Ovidius din Constanta: http://univ-ovidius.ro/images/-docs/decizii/ca/102.HCA%20_2017.06.13_521-650.pdf) nu respecta prevederile legale de mai jos. „ Art. 149 Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 actualizata 2017) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.” „Art. 150 Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 actualizata 2017) al. (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.” „Art. 151 Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 actualizata 2017) al. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.”