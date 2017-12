Militarul român mort în Afganistan a fost repatriat

19:10:02 / 02 Aprilie 2014

Vai de noi !

Pai,ce sa mai faca,saracul de el,cu medaliile voastre,domnilor ??? Cui folosesc ? Ce cautam noi in razboiul altora ??? Unul dintre raniti este nepotul meu. Sufera si el,sufera si mama lui. Si pentru ce ? Pleaca sa lupte in razboiul altora,pentru niste bani. Incearca sa isi faca o casa,pe care ,cu banii castigati in Romania,nu ar avea-o niciodata. Se intorc traumatizati fizic si psihic,sau intre patru scanduri. Copiii astia isi platesc visele cu sange. Dumnezeu sa ii apere !