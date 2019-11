Ministrul Cîțu miorlăie de austeritate, dar nu-și cunoaște atribuțiile

16:47:51 / 14 Noiembrie 2019

Articol nesemnat

Ciudat articol , in care autorul a citat in mod constant o vorbitoare de limba engleza si franceza , ce se exprima in aceste limbi precum gandeste nu de alta dar, ne-a dovedit deja ce poate . Cat priveste declaratia domnului ca sunt doua bugete , raspunsul mai pe intelesul dumneavoastra sitmate autor ( neica nimeni!) este ca un buget s-a aprobat si altul s-a pus in practica . Articole nesemnate nu fac cinste nici dumneavoastra nici ziarului pe care il reprezentati