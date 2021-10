Ministrul Educaţiei: În ultimele cinci zile s-au vaccinat 4.520 de elevi

Un număr de 4.520 de elevi cu vârste cuprinse între 12-19 ani s-au vaccinat anti COVID-19 în ultimele cinci zile, astfel că numărul total al şcolarilor vaccinaţi este de peste 155.000 a declarat sâmbătă ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

"În ultimele cinci zile s-au vaccinat în plus 4.520 de elevi. Deci, aproape 37.000 de elevi cu vârsta între 12 şi 15 ani sunt vaccinaţi, este vorba despre un progres de la 34.709 elevi la 36.859. Din perspectiva celor de vârstă 16-19 ani, avem un plus de 2.370. Avem în momentul de faţă peste 155.000. 155.149 elevi este numărul exact. În ultimele cinci zile am avut aproape 5.000 de elevi vaccinaţi, aproape 1.000 de elevi pe zi", a spus ministrul Educaţiei, la B1 TV.