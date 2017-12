Ministrul Transporturilor schimbă strategia în port?

Nici nu s-au potolit bine apele în USL după ultimele scandaluri legate fie de Justiţie, fie de Legea electorală sau de descentralizare şi se porneşte o nouă furtună în Uniunea de la Guvernare. De data asta nu mai este vorba nici despre un atac politic al lui Antonescu la adresa lui Ponta, nici de o iniţiativă legislativă liberală lansată fără consultare prealabilă cu partenerii social-democraţi. Acum, ministrul liberal al Transporturilor, Ramona Mănescu, a şocat prin declaraţii care îl contrazic public pe superiorul ierarhic din Guvern, premierul PSD Victor Ponta. Concret, ministrul a afirmat ieri, la Constanţa, că nu este de acord cu creşterea procentului de acţiuni deţinute de autorităţile locale constănţene peste nivelul actual, situat la 20% din total. Argumentaţia ministrului liberal se aseamănă izbitor cu cea folosită de Traian Băsescu atunci când acesta din urmă s-a opus transferării pachetului de acţiuni deţinut acum de municipalitatea constănţeană în APMC: „Portul Constanţa, din punctul meu de vedere, este obiectiv strategic de siguranţă naţională şi trebuie să rămână aşa”. De ce am spus că Mănescu l-a contrazis pe Ponta? Pentru că, acum nu mai mult de două săptămâni, premierul, aflat în vizită la Constanţa, anunţa că are în vedere împărţirea acţiunilor portului în mai multe calupuri (egale, după cum ne-au dezvăluit surse apropiate discuţiilor din spatele uşilor închise). Unul dintre calupuri ar fi urmat să ajungă în administrarea autorităţilor locale, altul la Guvern, iar al treilea ar fi urmat să fie puse la bătaie, la bursă. Asta ar fi adus o creştere de la 20% la 33% a pachetului de acţiuni deţinut de autorităţile locale. Ar fi de dorit ca, înainte de a avea astfel de ieşiri publice tranşante, ministrul Mănescu, cel mai proaspăt membru al Cabinetului Ponta (şi aici ar putea primi circumstanţe atenuante), să se informeze asupra afirmaţiilor făcute pe teme atât de importante de către superiorul său de la Guvern. Am încercat să aflăm părerea subsecretarului liberal de Stat de la Ministerul Transporturilor, constănţeanul Constantin Matei, şi a colegului său de partid, liderul PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, privind declaraţiile ministrului Mănescu, însă ambii au refuzat să facă vreo declaraţie.

Tot ieri, ministrul Transporturilor a avut o întrevedere şi cu operatorii portuari, de la care a ieşit cu declaraţii privind slabul management al portului şi nivelul ridicat al taxelor ce seamănă extrem de mult cu poziţia operatorilor. Şi în acest caz, înainte de a se exprima public atât de tranşant, probabil că ministrul ar trebui să ia informaţii de la toate părţile, inclusiv de la ministerul său, care face parte din echipa de management, şi mai puţin de la cei din port, care vor să-şi păstreze privilegiile obţinute în primii ani de după căderea comunismului.

Dincolo de discuţiile pe care probabil că le-ar fi iscat la Guvern ieşirea Ramonei Mănescu, mai sunt şi alte aspecte de luat în seamă. Creşterea pachetului de acţiuni în port pentru autorităţile locale reprezintă un punct important al dezvoltării municipiului Constanţa. Se ştie că primarul Radu Mazăre, preşedinte al organizaţiei judeţene PSD Constanţa, este un politician atipic, care nu face echere către Bucureşti. Nu mai departe de 29 august 2013, Mazăre a anunţat că, dacă USL promovează impunerea obligativităţii de a da o declaraţie de avere pentru tot poporul, Constanţa nu va mai susţine candidatul USL la preşedinţie. Or, atunci era vorba despre o lege generală, care nu afecta direct interesele Constanţei. Acum că se loveşte cras în strategia de dezvoltare a oraşului, este de aşteptat o reacţie pe măsură dinspre Constanţa. Până la închiderea ediţiei, primarul Constanţei nu a comentat declaraţiile ministrului Transporturilor.