Ministrul Turismului, pe litoral

Ministrul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ovidiu Silaghi, se află în aceste zile într-o vizită oficială la Constanţa, pentru a identifica problemele cu care se confruntă factorii implicaţi în turismul litoral şi pentru a găsi împreună soluţii. Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, ministrul a spus că a fost pus la curent cu o serie de probleme organizatorice, administrative şi legislative cu care se confruntă autorităţile locale şi operatorii din turism chiar înainte de deschiderea noului sezon estival. “Problemele sînt complexe şi am identificat cîteva pe care le vom rezolva în perioada imediat următoare şi cîteva pentru care va trebui să intervenim la celelalte ministere, pentru că nu se află în portofoliul nostru”, a declarat Silaghi. El a subliniat faptul că, pentru el, turismul litoral este o prioritate. Silaghi susţine că are în plan aplicarea unei noi strategii pentru litoral în colaborare cu autorităţile locale şi organizarea, la nivel local, a unui colectiv de lucru restrîns, care să elaboreze diverse proiecte legislative pe care ministrul Turismului să le susţină în Parlament. El a mai spus că în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului, în cadrul Master Planului, se lucrează la un proiect pilot, în premieră naţională, pentru elaborarea unui plan-cadru de dezvoltare a turismului în Mamaia. În cadrul vizitei sale pe litoral, Silaghi a avut o întîlnire de lucru cu primarii din localităţile Costineşti, Mangalia, Năvodari şi Eforie, cu viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, hotelierii şi reprezentanţii agenţiilor de turism. De la această întîlnire au lipsit reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Ministrul Turismului a declarat că regretă lipsa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, arătîndu-şi, totodată, disponibilitatea pentru o viitoare colaborare. La discuţii a participat şi deputatul de Constanţa Alexandru Mazăre, în calitate de iniţiator al unor proiecte legislative care vizează turismul de litoral. Vizita ministrului la Constanţa continuă astăzi, cînd are în program o întîlnire cu operatorii de plajă.

Factori locali implicaţi în turism reacţionează

Deputatul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre: ”Am observat, cu bucurie, la noul ministru, responsabil cu acest domeniu strategic pentru economia naţională, o deschidere. Am înţeles că vom avea tot sprijinul său la nivelul Guvernului şi că o serie de probleme se vor rezolva la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Turism sau, mai bine zis, la nivelul structurii care va lua locul acestei defuncte instituţii. Acum sîntem într-o nouă conjunctură politică, pentru că principalul factor de frînă, adică miniştrii PD, nu mai sînt în peisajul guvernamental şi mă aştept ca, din acest moment, să relansăm toate marile proiecte de infrastructură. Am convenit cu domnul ministru să depunem toate diligenţele necesare la nivel legislativ. Mă refer în special la amendamentul legii zonei costiere şi la proiectul de lege privind trecerea administrării plajelor în competenţa autorităţilor locale. În plus, putem gîndi şi o serie de măsuri în planul fiscal pentru a stimula investiţiile în zona turismului. Toate aceste aspecte trebuie regîndite şi incluse într-un pachet care să relanseze turismul.”

Preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Litoral, Corina Martin: ”Facem toate eforturile să avem turişti şi de aceea este bine să începem sezonul estival cu un mesaj optimist. Aşteptăm ca autoritatea centrală să fie alături de noi în demersurile pe care le vom face noi, Asociaţia de Promovare şi Dezvoltare Litoral. Vom milita pentru o lege a turismului de litoral, pentru că litoralul nostru are particularităţi.”

Viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi: ”Domnul ministru Silaghi abia acum începe să cunoască situaţia de pe litoral şi probabil că va face demersuri pentru a îmbunătăţi lucrurile. Cert este că problemele noastre au rămas aceleaşi şi nu cred că se va rezolva ceva în termen scurt. Cred că ceea ce a fost anul trecut se va agrava în această vară. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru. Noi vom încerca, în măsura în care putem, cu bani de la bugetul local, să intervenim pentru ca lucrurile să intre în normal. Din păcate, pentru anul acesta lucrurile sînt deja clare, poate de anul viitor se va schimba ceva.”

Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir: “I-am adus la cunoştinţă ministrului Silaghi o serie de probleme care pot fi rezolvate în viitor şi sperăm ca, împreună, să găsim soluţii constructive pentru ca turismul de litoral să devină un turism de succes, aşa cum se întîmplă în multe alte ţări unde a existat implicare politică. Problemele cu care se confruntă hotelierii sînt multiple, printre ele numărîndu-se: forţa de muncă deficitară, căile de acces către litoral, care în anii trecuţi s-au aflat în reparaţii în plin sezon, amenajarea plajelor cu respectarea caietului de sarcini şi irigarea spaţiilor verzi, care deocamdată nu poate fi făcută din cauza blocării taxelor speciale ale municipalităţii.”

Preşedintele CJC refuză o întîlnire cu fostul turnător al Securităţii, Dănuţ Culeţu

Printr-un comunicat de presă remis ieri, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a explicat motivele pentru care a refuzat să participe la discuţiile pe care ministrul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ovidiu Silaghi, le-a purtat cu autorităţile locale şi operatorii din turism: “CJC refuză să participe la această reuniune atîta vreme cît la aceeaşi masă se află fostul turnător al Securităţii, Dănuţ Culeţu, aflat încă în funcţia de prefect al judeţului Constanţa. Un alt motiv al neparticipării noastre îl constituie faptul că noul ministru şi-a luat drept consilier pe probleme de turism un alt personaj aflat în trecut în solda Securităţii, domnul Nichi Buzdun, asociat cu omul de afaceri Muhamad Murad “Springtime”, sponsor de bază al PD-ului, personaj care a construit blocuri de locuinţe fără canalizare, cu fose septice, direct pe nisipul litoralului românesc (fără nici un fel de oprelişti din partea doamnei Sulfina Barbu), pe un teren cumpărat în anul 2006 de la Primăria Năvodari (condusă de un primar PD-ist) cu doar 9 dolari/mp! În mod paradoxal, prefectul turnător Culeţu Dănuţ (fost PNL metamorfozat în pro-PD şi pro-PLD), deşi a fost sesizat de CJC, nu a atacat în contencios administrativ Hotărîrile CL Năvodari, iar Direcţia Naţională Anticorupţie a ignorat „preţul corect” de doar 9 dolari din zona PD-istă, anchetînd în schimb vînzările de terenuri (situate chiar în apropierea celor de 9 dolari!) avizate de Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu în anii 2003-2004, la care preţul (stabilit de firme de evaluatori) a fost de numai 300 dolari/mp! […] În fapt, toate acţiunile din ultimii doi ani şi jumătate ale Guvernului României au ignorat complet necesităţile turismului românesc, această industrie nepoluantă, luînd numai şi numai măsuri care contravin practicii europene şi experienţei din ţările cu venituri considerabile, generate de turism precum Grecia, Spania, Croaţia sau Bulgaria. Atîta vreme cît plajele româneşti nu vor fi trecute în administrarea autorităţilor locale, atîta vreme cît acestea nu vor fi oferite cu prioritate spre folosinţă proprietarilor bazelor hoteliere, iar Guvernul României nu va adopta un set de măsuri care să ofere facilităţi, subvenţii şi sprijin investitorilor din acest domeniu în mod similar cu cele existente în ţările cu care ne aflăm în competiţie, toate aceste simpozioane pe teme de turism vor fi nişte simple frecţii la piciorul de lemn cu clasica soluţie Galenica!”. Comunicatul este semnat de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.