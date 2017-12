Mişcările regionale au depreciat leul cu peste doi bani

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de euro cu 0,66% pînă la 3,1580 lei/euro, ca urmare a tendinţei generale înregistrate de monedele ţărilor din regiune de a se deprecia faţă de moneda europeană, susţin dealerii. \"Părerile din piaţa valutară sînt, în prezent, destul de împărţite, iar volatilitatea este mare. Tendinţa de evoluţie a leului este de depreciere faţă de euro, la fel ca toate celelalte monede emergente\", a spus arbitrajistul-şef al Raiffeisen Bank România, Aurelian Mihăilescu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1580 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 206 lei vechi (0,66%) faţă de euro, de la 3,1374 lei/euro, cît era joi.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3754 la 1,3635 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3644 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 250 de lei vechi (1,09%) faţă de dolar, de la 2,2862 lei/dolar, cît era joi, la 2,3112 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,4% pe an faţă de 6,32% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,11% pe an, de la 7,06% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 6-7% pe an, în apropierea dobînzii de politică monetară, ca urmare a începerii unei noi perioade de rezerve minime obligatorii pe 24 iulie.