Mizerie mare! Secții de spital cu activitatea suspendată!

Inspecția Sanitară a suspendat activitatea Secției de dermatologie - venerice, secție exterioară Spitalului Județean de Urgență Alexandria. Decizia a fost luată de inspectori pentru că unitatea nu a respectat planul de conformare cu termen de 6 luni impus la controlul anterior, anunță Ministerul Sănătății (MS), într-un comunicat. ”Unitatea ar fi trebuit să facă o reamenajare și igienizare generală, în special să repare grupurile sanitare și băile cu refacerea totală a sistemului de scurgere și canalizare. De asemenea, ar fi trebuit să doteze secția cu mobilier. Subliniem că este vorba de o secție exterioară, de aceea pacienții vor fi tratați în clădirea principală a Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, se arată în documentul citat. La același spital, inspectorii au constatat și alte nereguli. Astfel, la Secția ATI, depozitarea materialelor și ustensilelor pentru curățenie se face în grupurile sanitare, nu în spații separate; ploștile se spală în grupul sanitar pentru pacienții din salonul septic, pentru că încăperea unde ar trebui să se întâmple nu are chiuvetă; plafonul din salonul septic și din blocul operator este deteriorat; finisajele pereților din dreptul celor două saloane sunt deteriorate, vopseaua este exfoliată, iar această stare nu permite curățarea și dezinfectarea adecvată. ”Termenul de rezolvare impus este de 15 zile”, potrivit MS, care a anunțat și că inspectorii au aplicat amenzi de 5.000 de lei. Nici la Secția de Oncologie lucrurile nu arată prea bine: ”Nu se respectă numărul de paturi în saloane, normele privind grupurile sanitare și cubajul de aer / pacient. Secția necesită igienizare totală și reparații, termenul de rezolvare impus fiind de 30 de zile”. Secția exterioară boli infecțioase - contagioase a fost găsită și ea cu o serie de probleme: stația de epurare a apelor uzate este neconformă; sistemul de clorinare este o instalație neomologată; nu s-a efectuat clorinarea de aproximativ 6 luni; spațiul de depozitare a lenjeriei murdare are finisajele deteriorate, pereți crăpați, tencuiala deteriorată, pereți crăpați, paviment crăpat. În acest caz, termenul de rezolvare impus este de 30 de zile. La Spitalul Municipal din Turnu Măgurele, Inspecția Sanitară a suspendat activitatea spălătoriei din cadrul spitalului. ”Motivul este nerespectarea programului de conformare care avea termen 1 mai 2016. Spațiul necesită lucrări de reparații și igienizare totală. Are faianța căzută, pereți crăpați, pavimentul și plafonul crăpate și deteriorate”, potrivit MS. Activitatea se suspendă până la remedierea deficiențelor. Grav este că, în țară, multe spitale își desfășoară activitatea în condiții similare, în lipsa investițiilor nefiind făcute lucrări de modernizare, igienizare. Cel mai probabil, dacă Inspecția Sanitară va continua acțiunile de control în spitale din țară va trebui să pună lacătul pe ușile multor secții.