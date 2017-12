"Moartea domnului Lăzărescu" a cîştigat premiul Four World Cinema

Filmul "Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, a primit, joi seară, premiul BBC Four World Cinema, într-o ceremonie desfăşurată la National Film Theatre din Londra. Regizorul român a declarat că acest premiu este "foarte important" şi că el este "extrem de bucuros" să primească o distincţie din partea "unuia dintre cei mai cunoscuţi radiodifuzori din lume".

"Moartea domnului Lăzărescu" a fost ales cîştigător dintr-o listă de nominalizări pe care s-au mai aflat filme celebre: "Volver" - regia Pedro Almodovar, "Cache" - Michael Haneke, "L'Enfant" - fraţii Dardenne, "De battre mon coeur s'est arreté" - Jacques Audiard şi "Lady Vengeance" - Chan-Wook Park. Juriul a fost format din Peter Capaldi, starul sitcomului "The Thick of It" de pe BBC Four şi criticii Peter Bradshaw şi Leslie Felperin. Anul trecut, premiul a fost cîştigat de "Căderea"/"Der Untergang", cu Alexandra Maria Lara în distribuţie.

"Diversitatea filmelor nominalizate la acest premiu demonstrează standardul incredibil de înalt al cinematografiei mondiale de azi", a spus Janice Hadlow, din partea BBC Four, la ceremonia transmisă în direct de acest post. "Moartea domnului Lăzărescu" a cîştigat premiul secţiunii Un Certain Regard la Cannes 2005, urmat de peste alte 40 de premii. Lansat în Statele Unite şi Franţa în 2006, cel de-al doilea lungmetraj al lui Cristi Puiu a ajuns în topurile de final de an ale mai multor critici, de la The New York Times, The Hollywood Reporter, Telerama şi s-a situat în fruntea topului colectiv indieWIRE.