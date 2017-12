Mormântul lui Avram Iancu, loc de pelerinaj pentru politicieni!

E an electoral, iar politicienii noștri umblă cu jalba-n proțap prin țară după capital de imagine. Un bun prilej pentru a face băi de mulțime a fost comemorarea a 144 de ani de la moartea lui Avram Iancu, conducătorul Revoluţiei de la 1848 în Transilvania, al cărui mormânt se află în cimitirul din Țebea. Și, pentru că la această sărbătoare națională, care a avut loc duminică, au fost peste 3.000 de persoane, zeci de politicieni au dat năvală la Țebea. Printre aceștia s-au numărat co-președinții PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, președintele PSD, Liviu Dragnea, și președintele PMP, Traian Băsescu. Evident, unii nu s-au abținut să facă și o baie de mulțime. Vorbim în acest caz în special de fostul preşedinte Traian Băsescu, care a avut parte de o surpriză neplăcută: a fost fluierat copios de câțiva participanți la manifestare. A fost pentru a doua oară când Traian Băsescu a fost huiduit la Ţebea. În 2013 el a fost făcut „maidanez de Cotroceni“, iar oamenii i-au cerut să plece de la conducerea ţării.

IOHANNIS, INTERZIS LA ȚEBEA

De la Țebea a lipsit însă președintele țării, Klaus Iohannis. Nu pentru că ar fi plecat prin străinătate, ci pentru că nu a fost invitat. Organizatorul evenimentului, poetul Laurian Stănchescu, cel care an de an cinsteşte memoria lui Avram Iancu prin organizarea celui mai mare marş - de peste 100 km -, i-a transmis un mesaj dur şefului statului. El a spus că preşedintele Iohannis nu are ce căuta la Ţebea, pentru că a îndoliat tricolorul. Poetul Laurian Stănchescu este nemulţumit de faptul că preşedintele Iohannis a refuzat să îi recunoască titlul de Erou Naţional lui Avram Iancu.

Amintim că Avram Iancu, „Crăişorul Munţilor“, așa cum mai este el cunoscut, s-a născut la 1824, într-o familie de moți înstăriți din comuna Vidra de Sus. De profesie avocat, la Revoluția de la 1848 Avram Iancu făcea parte dintre fruntașii intelectualității românești transilvănene luptătoare pentru emancipare socială și națională, scrie Agerpres. A fost unul dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor publice de la Blaj, din 30 aprilie, 15 - 17 mai și 15 - 23 septembrie 1848, și conducătorul cetelor înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni, în rândurile cărora se bucura de o mare popularitate. Avram Iancu a murit la 10 septembrie 1872, în comuna Baia de Criș, și trei zile mai târziu a fost înmormântat în cimitirul de la Țebea, lângă Gorunul lui Horea.