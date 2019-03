Moţiune simplă pe Justiție. Toader: „Are conţinutul unei declaraţii politice”

19:18:38 / 05 Martie 2019

Apara HOTII si averile acestora, Nu statul, Nu pe romani

Tontonel Toader menestrelul lui DRACnea si coada lui de topor adina florea sa-i aduca in fata justitiei p’aia care au furat tara si pe noi toti cu sute de milioane de euro, miliarde de euro! Sa-i aduca in fata justitiei pe toti coruptii care au pagubit bugetul de stat, au fraudat statul, nu pe Kovesi! Kovesi daca a luat bani ca sa aduca un criminal fugit din tara, un penal ca Nicolae Popa cel care a jecmanit milioane de romani cu sute de milioane de euro cu FNI, fugit in Indonezia cu banii furati romanilor, Kovesi l-a prins si la adus in tara pe banii lui Ghita, alt HOT si asta, brava ei! Inseamna ca a fost fata desteapta. Kovesi nu a cheltuit banii statului, nu a facut paguba statului ci unui HOT. Inca odata BRAVO.