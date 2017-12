Multe surprize la Trofeul “Telegraf”

10:39:13 / 03 Februarie 2014

Pentru Fan

Municipal nu mai poate rata calificarea in optimile de finala deoarece, chiar si in cazul in care ar pierde meciul cu Telegraf, ceea ce ar insemna clasarea pe locul 3 in grupa, in clasamentul echipelor de pe locul 3 va avea 6 puncte, in urma victoriilor cu Olimpia Apa Canal si Athletic Club 1973. Si cum de pe locul 3 se vor califica patru dintre cele sase formatii de pe locul 3, cu sase puncte in acest clasament separat nu poti rata calificarea tinand cont de rezultatele inregistrate in celelalte grupe.