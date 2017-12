Municipal Constanţa rămîne ultima în play-off

Futsal Municipal Constanţa a rămas, în continuare, fără victorie în play-off-ul Diviziei A la fotbal în sală. Duminică, într-o partidă jucată la Medgidia, pentru că Municipal are terenul suspendat, constănţenii au înregistrat al treilea egal în şapte meciuri jucate în play-off! Constănţenii au remizat cu Muhlbach Sebeş, scor 1-1, golul fiind marcat de Stoianof în ultimul minut de joc, după ce oaspeţii deschiseseră scorul în min.36. O egalare meritată, mai ales că, după felul cum se jucase pînă atunci, fotbaliştii Municipalului nu meritau să piardă. "Consider ca echitabil acest rezultat, mai ales că spre final au avut şi ei mai multe ocazii de gol. Din păcate, noi am ratat din nou o mulţime de ocazii, ca şi în meciurile precedente, iar cele două absenţe ne-au lăsat iarăşi fără schimbări. Am resimţit mai ales lipsa lui Chichirim, pentru că nu am avut cu cine să-l înlocuim acolo, în faţă", a declarat după meci antrenorul principal Dragoş Chipară.

În celelalte partide ale etapei, cele două candidate la titlu au obţinut victorii clare: ACS Odorheiu Secuiesc - Silvanus Reşiţa 5-2; CIP Deva - Energoconstrucţia Craiova 6-4. Programul etapei viitoare, a opta din play-off: Craiova - Constanţa; Sebeş - Odorhei; Reşiţa - Deva.

Clasament: 1.CIP Deva 24p (+6 la adevăr); 2.ACS Odorheiu Secuiesc 22p (+5); 3.Energoconstrucţia Craiova 12p (+1); 4.Mühlbach Sebeş 8p (-2); 5.Silvanus Reşiţa 8p (-5); 6.Futsal Municipal Constanţa 6p (-9).