Musulmanii jihadişti, comparaţi cu sălbaticii, la New York

O campanie de afişe ce îi asimilează pe musulmanii care predică jihadul cu sălbaticii a debutat ieri, la metroul din New York, la iniţiativa unui grup conservator american ce se opune Islamului. ”În orice război dintre omul civilizat şi sălbatic, susţineţi omul civilizat. Susţineţi Israelul, faceţi jihadul să eşueze”, afirmă afişele finanţate de organizaţia conservatoare AFDI (American Freedom Defense Initiative - Iniţiativa Americană pentru Apărarea Libertăţii). Responsabila acestei asociaţii, Pamela Geller, care conduce un grup denumit ”Stop islamizării Americii”, a apărat folosirea cuvântului sălbatic, în cadrul unei intervenţii la postul de televiziune CNN. Potrivit ei, jihadul, în sensul de război sfânt, îi ia drept ţintă pe cei nevinovaţi. ”Cred că orice război dus împotriva civililor nevinovaţi este o sălbăticie”, a apreciat ea. Geller a afirmat totuşi că această campanie nu are niciun caracter religios, deoarece nu foloseşte nici cuvântul Islam, nici musulman. ADFI a obţinut în justiţie câştig de cauză în faţa administraţiei metroului din New York, pentru această campanie, în numele libertăţii de exprimare. ”Nu voi renunţa la libertatea mea de exprimare doar pentru a nu-i ofensa pe sălbatici”, a insistat Geller, considerată drept figura cea mai vizibilă a mişcării antimusulmane americane.

CNN CRITICAT Postul de televiziune american CNN a atras criticile Departamentului de Stat pentru că şi-a însuşit jurnalul personal al ambasadorului SUA ucis în Libia, pe 11 septembrie şi a folosit extrase din el. Potrivit ediţiei de ieri a cotidianului ”Wall Street Journal”, CNN a avertizat imediat familia diplomatului Chris Stevens că dispunea de jurnal, aceasta din urmă solicitându-i să nu difuzeze conţinutul. Dar, în cele din urmă, un prezentator al postului de televiziune, Anderson Cooper, a folosit, în jurnalul său de informaţii, extrase din acest jurnal personal. El a anunţat miercurea trecută că ambasadorul SUA în Libia era îngrijorat de securitatea sa la Benghazi şi se gândea la o listă a obiectivelor reţelei al-Qaida. Chris Stevens a fost ucis la Benghazi, la fel ca alţi trei americani, la începutul mişcării de protest la adresa difuzării pe internet a unor fragmente din filmul anti-Islam ”Inocenţa musulmanilor”. Potrivit ”Wall Street Journal”, decizia postului de televiziune CNN de a folosi conţinutul jurnalului a suscitat dezaprobarea puternică a Departamentului de Stat. Un înalt oficial a considerat-o ”dezgustătoare”, iar Philippe Reines, consilierul principal al secretarului de Stat, Hillary Clinton, a apreciat că ”nu era vorba de un moment de mândrie în istoria CNN”.

INCULPAT PENTRU AMENINŢĂRI Un tânăr de 18 ani care a adresat, pe Facebook, ameninţări la adresa unor membri din conducerea ”Charlie Hebdo”, săptămânal francez ce a publicat caricaturi cu profetul Mahomed, a fost inculpat duminică, de către un judecător în domeniul luptei împotriva terorismului. În paralel, un bărbat de 40 de ani, arestat sâmbătă, suspectat că a îndemnat, pe un site jihadist, la decapitarea directorului publicaţiei satirice ”Charlie Hebdo”, a fost eliberat duminică. Publicarea de către ”Charlie Hebdo” a unor desene cu privire la un film islamofob realizat de amatori, dintre care două îl reprezintă pe profetul musulmanilor nud, a provocat o serie de proteste violente în străinătate şi în Franţa.