Muzicianul rock Bruce Hampton a murit în timpul unui concert

Muzicianul și chitaristul american de rock Bruce Hampton a murit marți pe scenă într-un concert prin care sărbătorea împlinirea a 70 de ani alături de alți colegi muzicieni la Fox Theatre din orașul Atlanta (Georgia), au informat mass-media locale citate de EFE.

Hampton s-a prăbuși pe scenă cu microfonul în mână în timp ce trupa interpreta piesa 'Turn on Your Lovelight', potrivit 10 News.

Artistul, care a fondat la sfârșitul anilor 60 grupul Hampton Grease Band, a rămas mai multe minute întins pe jos în timp ce colegii săi au continuat să cânte crezând că este vorba de o lovitură de efect.

Până la urmă i s-au acordat îngrijiri și a fost luat de pe scenă, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Încă nu au fost furnizate oficial cauzele morții sale.

Supranumit "The grandfather of the jamband scene", Hampton a înființat de-a lungul carierei sale prolifice numeroase trupe printre The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt sau Madrid Express.

Cu Hampton Grease Band a înregistrat în 1971 albumul 'Music to Eat' care a avut vânzări modeste. După trecerea sa prin mai multe trupe, în 1994 a format duetul de rock-jazz progresiv Fiji Mariners, cu care a înregistrat două albume.

Alte producții discografice lansate de Hampton au fost 'One Ruined Life of a Bronze Tourist' (1978), sub numele de Colonelul Bruce Hampton; 'Bootleg Live!' (2000), 'Now' (2006), iar în 2014, 'Pharoah's Kitchen'.