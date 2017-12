Năstase: ”Când se va realiza o Columnă a lui Băsescu, cu victimele lui din cei zece ani?”

Fostul premier Adrian Năstase afirmă că îi este greu să comenteze condamnarea doctorului Șerban Brădișteanu de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), adăugând că l-a sunat pe acesta pentru a-și cere scuze. "Am aflat că doctorul Brădișteanu a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru ca m-ar fi 'favorizat' în calitate de pacient-infractor. Mi-e greu să comentez o astfel de decizie a ÎCCJ. Sigur ca am înțeles rațiunea ei. De aceea, l-am sunat - după trei ani - pe Șerban Brădișteanu și mi-am cerut scuze. Am vrut apoi să merg în Hyde Park, în Colțul celor care vorbesc fără să-i asculte cineva. M-am răzgândit și am fost la Victoria și Albert Museum, de unde vă trimit o fotografie, cu o replică a Columnei lui Traian, împreună cu întrebarea: când se va realiza o Columnă a lui Traian Băsescu, cu victimele lui din cei zece ani care au trecut?!", a scris Năstase, într-o postare pe blogul său. Amintim că medicul Șerban Brădișteanu a fost condamnat definitiv luni de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție la un an de închisoare cu suspendare pentru favorizarea fostului premier Năstase. Inițial, Brădișteanu fusese achitat pe 4 martie 2014 pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, însă un complet de cinci judecători de la Curtea supremă a admis luni apelul DNA și a decis condamnarea medicului la un an închisoare cu suspendare. Șerban Brădișteanu, medic șef secție la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2012, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, în legătură cu internarea în spital a lui Adrian Năstase, după ce acesta a încercat să se sinucidă.