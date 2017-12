NEVERSEA, un succes și nu prea

05:50:11 / 10 Iulie 2017

Hedonismul cu trei papuci

festivalul care a trecut in loc sa lase entuziasm,bucurie,elan ,profit ,vad ca a provocat oarece discutii contradictorii mai mult sau mai putin sustinute corect si obiectiv.In primul rand daca festivalul si-a atins scopul este foarte bine .Adica;organizatorii au iesit pe profit,spectatorii au fost multumiti de prestatia protagonistilor ,daca la bugetul local au venit ceva fonduri cel putin pentru ca sa refaca plaja si sa faca curatenie.Totodata cred ca s-au scos si ceva bani pentru a se continua lucrarile in Parcul arheologic si curatenie in oras,Astazi se dau si rezltatele la BAC.Incotro se vor indrepta acesti tineri frumosi si liberi dupa dezmeticirea de ,,big bitul Neverist?Si ma refer la absolventii de liceu si facultate care nu reusesc sa gaseasca un loc de munca.Acestia sunt lasati in voia soartei dezvoltand pericolul cultivarii in constiinta a spiritului de dezangajare,de dezgust fata de munca care treptat se transforma intrun principiu intern stabil si, o angajare ,,platita''pentru ,,#rezist''in stada Dar mai usor cu angajarea in munca si sa ne pregatim pentru Cluj,vine ,,Untold',o distractie pe masura ,consumatorista a ,,betiei sonore''si a uitarii de sine.Ma gandesc totusi de ce ,in unele cazuri,daca nu chiar in toate,in organizarea acestor spectacole de imagine este angrenat si chiar interesat politicul?