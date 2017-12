Nicio zi fără DNA la Constanța

15:10:15 / 07 Februarie 2015

Ce este cu Gicaloria

CET-ul produce gicaloria cu circa 160 lei ! Apartine acum de Ministerul Economiei! RADET-ul apartine de primarie! Da gicaloria cu circa 360 lei! CET-ul are responsabilitatea pana la intrarea in centrala termica de cartier! Noul director al CET unul Enache provine de la RADET! Economist! A sters datoriile RADET catre CET! Si tot el urla! CET-ul e in carpe ! Judecati! De la 160 lei pana la 360 lei parca e ceva distanta! Se lauda domnul Radu ca subventioneaza caldura pentru nevoiasii domniei sale! Caldura este jumatate din intretinere! Jumatate e apa de la RAJA din subordinea tot a domniei sale domnul primar! Judecati!