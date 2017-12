Noi benzinării pe Autostrada Soarelui

Cîştigătoarea contractului de concesiune de servicii pe Lotul 1 (km 49+000) din Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, OMV România, va începe în cîteva zile lucrările pentru amplasarea staţiilor de alimentare cu combustibil, a declarat, ieri, directorul general adjunct în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Cristian Duică. Potrivit acestuia, OMV România MineralOil a încheiat contractul de concesiune săptămîna trecută după ce contestatara acestuia, Agip România, a pierdut în instanţă. „Pentru primul Lot a fost declarată cîştigătoare OMV România, însă a fost procedura cea mai lungă pentru că a fost contestată în instanţă. Procesul s-a încheiat abia săptămîna trecută. Agip, cea care a avut a treia ofertă, a utilizat toate căile de atac, dar nu a cîştigat în instanţă. Astfel, zilele acestea vom da ordine de începere a lucrărilor” a declarat Duică. Valoare investiţieie pentru Lotul 1 este de circa 2,5 milioane euro, iar contractul are o durată de concesiune de 20 de ani. Referitor la Lotul 2 (km 66 plus 800), unde cîştigătoarea contractului de concesiune este tot OMV, în prezent două staţii de distribuţie sînt finalizate, fiind în exploatare din iunie 2009. La Lotul 3 (km 88 plus 300), al cărui contract de concesiune de servicii a fost cîştigat de Rompetrol, investiţiile sînt în curs de finalizare, staţiile urmînd să fie puse în funcţiune pînă în noiembrie. Duică a mai adăugat că la Lotul 4, concesionat tot de Rompetrol, funcţionează în prezent două staţii mobile de distribuţie, iar investiţia de 2,4 milioane euro va fi finalizată pînă pe 9 septembrie 2009. În plus, Rompetrol va finaliza o investiţie de circa 4 milioane de euro în luna octombrie, pentru lotul 5 (km 139 plus 830). Directorul adjunct al CNADNR a declarat că aceste contracte de concesiune de servicii sînt o soluţie viabilă pentru operarea autostrăzilor în condiţiile constrîngerii bugetare actuale oferind în acelaşi timp servicii de calitate utilizatorilor. De asemenea, aceste contracte aduc fonduri suplimentare necesare întreţinerii Autostrăzii Soarelui. Rompetrol va deschide, în august, benzinăriile de la km 139 de pe Autostrada Soarelui şi urmează ca în perioada următoare să obţină şi avizele necesare pentru construcţia celor de la km 88, au declarat reprezentanţi ai Rompetrol. “Rompetrol Dowsntream, divizia de retail a Grupului Rompetrol, a început deja lucrările de construcţie a benzinăriilor proprii la km 139, urmînd ca în perioada următoare să obţină şi avizele necesare pentru cele de la km 88. Termenul de finalizare a benzinăriilor de la km 139 este începutul lunii august” au declarat reprezentanţii Rompetrol. Potrivit CNADNR, OMV a deschis, la 1 iunie, două benzinării fixe pe autostrada Bucureşti-Constanţa la km 66+800. Petrom aşteaptă obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi estimează ca în luna august să fie amplasate pe Autostrada Soarelui staţiile de carburanţi. Conducătorii auto vor avea la dispoziţie, pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii, staţii de carburanţi cu cîte patru pompe de alimentare, una dintre acestea fiind pompă de debit mare. În cadrul staţiilor de carburanţi sînt asigurate cele cinci tipuri de produse existente în prezent în consum la nivel naţional - trei tipuri de benzină şi două tipuri de motorină. Pavilioanele comerciale sînt prevăzute cu un magazin de vînzare a pieselor şi accesoriilor auto precum şi cu un spaţiu de tip fast-food-cafenea.