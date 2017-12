Noi detalii în cazul morții lui Dan Condrea, de la martorul principal

Primul om care a ajuns la locul impactului dintre mașina lui Dan Condrea și un copac de pe marginea șoselei ce leagă Buftea de Corbeanca a fost un biciclist.

„Mă plimbam cu bicicleta. Înainte de accident, tocmai luasem o pauză și îmi fotografiam bicicleta ca să trimit poza unui prieten pe Facebook. În acel moment am auzit o bubuitură puternică. Am ridicat privirea și am văzut cum zboară prin aer tot felul de obiecte, de resturi de mașină și de pietre.

Eu nu am văzut cum s-a produs accidentul, doar am auzit puternica bubuitură și am văzut efectul impactului.

Eram la circa 300 de metri pe sensul de mers al mașinii; dacă eram mai aproape, cred că mă lovea vreo planetară în cap. Imediat m-am urcat pe bicicletă și m-am grăbit către locul accidentului, ca să dau primul ajutor”, a declarat el.