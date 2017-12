Nord-irlandezii, lăudați de galezi

Calificată în sferturile de finală ale EURO 2016, la prima prezență la un turneu final european, după ce a trecut în optimi de Irlanda de Nord, scor 1-0, grație unui autogol, reprezentativa Țării Galilor nu a mai impresionat, chiar dacă în Grupa B a avut prestații excelente. De altfel, selecţionerul galez Chris Coleman i-a lăudat pe nord-irlandezi, considerând că adversarii au dat o replică foarte bună. „Au fost mai buni decât noi în multe momente, dar am arătat dăruire şi curaj. Prefer să jucăm în sferturile de finală decât să fi jucat mai bine şi să fi plecat acasă. Felicitări Irlandei de Nord, care a fost echipa mai bună în această confruntare. Irlanda de Nord a fost echipa mai slab cotată, dar acest lucru nu s-a văzut pe teren”, a afirmat Chris Coleman. Desemnat de către UEFA cel mai bun jucător al meciului, Gareth Bale şi-a contrazis antrenorul. „Ştiam că va fi un meci urât. Fără să-i jignesc pe nord-irlandezi, dar nu ne-au dat voie să jucăm în acest meci, nu ne-au lăsat spaţii. Pe parcursul jocului ne-am dat seama însă că un gol va fi suficient ca să îi învingem şi iată că am reuşit”, a spus vedeta lui Real Madrid.

Și Michael O'Neill, selecţionerul naţionalei Irlandei de Nord, a mărturisit că este dezamăgit după înfrângerea cu Ţara Galilor, venită după autogolul lui Gareth McAuley. „Este foarte dezamăgitor să fim eliminaţi în acest mod. Am fost echipa mai bună şi suntem foarte trişti. Gareth McAuley este un jucător magnific în viziunea mea, nu doar în acest turneu, ci de când am preluat naţionala Irlandei de Nord şi este păcat că s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Michael O'Neill. Căpitanul Steven Davis a fost de acord cu antrenorul său şi a declarat că toţi coechipierii îl sprijină pe McAuley. „Gareth McAuley nu merita să păţească aşa ceva. Suntem devastaţi pentru că părăsim competiţia, dar a fost o experienţă frumoasă. Acest Euro înseamnă foarte mult pentru mine, am dat totul pe teren şi nu avem niciun regret”, a spus Steven Davis. „Sunt dezamăgit de modul în care s-a încheiat această campanie de la Campionatul European, dar lucruri mai rele de atât se întâmplă în viaţă. Vom merge acasă, asta e. Chiar dacă s-a încheiat în acest mod, a fost fantastică această participare, ne-am bucurat de fotbal. Sper să mai ajungem la un alt turneu final în curând”, a explicat McAuley. După acest turneu final, trei jucători importanți, dar și selecționerul ar putea pleca de la naționala Irlandei de Nord. Astfel, chiar autorul autogolului, McAuley, în vârstă de 36 de ani, veteranii Aaron Hughes, cel care a adunat 102 selecţii în naţională, şi Roy Caroll, în vârstă de 38 de ani, se vor retrage, iar Michael O'Neill intenționează să demisioneze.

