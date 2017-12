Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că urmează să numească un nou manager la Institutul „Cantacuzino“, fosta conducere demisionând după ce institutul a trecut în administrarea Ministerului Sănătăţii. "Momentan, institutul nu are conducere. Este a doua decizie pe care trebuie să o iau în cursul zilei de azi (marți, 25 aprilie). Acolo managerul şi-a dat demisia după trecerea institutului de la Cercetare la Sănătate. Deci va trebui să numesc pe cineva azi. Mi-aş dori să găsesc un manager care să rezolve problemele institutului. Voi fi alături de orice manager care doreşte să rezolve problemele. Este o prioritate pentru mine, este o prioritate a mandatului meu, nu neapărat să producă vaccinuri, pentru că în acest an nu va putea, dar să intre într-o linie dreaptă ca să-şi recapete toate autorizările. Institutul „Cantacuzino“ nu mai are în prezent nicio autorizare de producere de vaccin", a declarat demnitarul. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Bodog a anunțat că va demara o colaborare între reprezentanţii Institutului „Pasteur“ şi cei de la „Cantacuzino“ pentru o relansare a institutului de la noi din ţară. În momentul de faţă, Institutul „Cantacuzino“ nu produce vaccinuri. În decembrie, anul trecut, printr-o ordonanţă a Guvernului, Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" a trecut din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferente. Finanţarea activităţilor desfăşurate de institut se va realiza din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.