Noul A/H1N1 include o triplă tulpină de virusuri de origine umană, aviară şi porcină care circulă cel puţin din 1998

Noul virus al gripei, o triplă combinaţie de tulpini de virusuri de origine umană, porcină şi aviară, are două gene de la virusuri de origine porcină care au fost descoperite numai în Europa, relatează un studiu apărut în New England Journal of Medicine. Primele rapoarte cu privire a epidemia de gripă A/H1N1 descriu virusul gripei porcine drept o combinaţie de virusuri de tip “Frankenstein”, care include o triplă tulpină de virusuri de origine umană, aviară şi porcină care circulă cel puţin din 1998. Astfel de combinaţii sînt probabile să apară şi să contamineze oamenii în viitor. Noul virus A/H1N1, aşa-zis al gripei porcine, s-a răspîndit la nivel global, deşi ţările din American de Nord sînt cel mai grav afectate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este atentă la indiciile ce ar putea arăta că epidemia de gripa porcină se transformă într-o pandemie. Doctorul Lyn Finelli şi colegii săi de la Centrul american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) au repertoriat 11 persoane infectate încă din 2005 cu virusul cu tulpină triplă, aparent un precursor al celui nou. „Aşa cum sugerează noile evenimente, ar putea fi inevitabilă generaţia noilor virusuri de gripă apărută prin combinarea virusurilor de origine porcină cu altele umane şi animale”, au explicat specialiştii în raport. Noul virus include gene de la un astfel de virus, însă două gene sînt de la virusuri de origine porcină care au fost descoperite numai în Europa. O genă denumită M a suferit mutaţii care au făcut virusul rezistent la efectele tratamentelor antivirale mai vechi, dar nu şi la medicamentele mai noi, precum Tamiflu şi Relenza, arată studiul. Celelalte gene sînt în mod clar de origine nord-americană. Enzima neuraminidază, desemnată prin litera N din numele gripei H1N1, seamănă mult cu o secvenţă din virusul unei gripe porcine identificată prima oară în Belgia, potrivit specialiştilor. “Aceste gene nu au fost văzute niciodată în Statele Unite pînă acum. (...) Nu ştim dacă au ajuns în această emisferă prin intermediul oamenilor sau al animalelor”, a declarat doctorul Michael Shaw, de la CDC. El a precizat că virusul pare să fi circulat undeva fără să fi fost observat, fie la animale, fie la oameni. “Era deja adaptat pentru a se transmite la oameni chiar înainte de a izbucni epidemia”, a adăugat Shaw. “În acest context, posibilitatea ca virusurile noii gripe să provoace o epidemie sau chiar o pandemie (...) rămîne o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii populaţiei”, arată rapoartele. Simptomele celor 11 pacienţi infectaţi cu virusurile mai vechi de origine porcină diferă foarte puţin de cele ale gripei sezoniere, însă toţi pacienţii au avut aceleaşi simptome tipice, printre care tuse, şi febră în nouă cazuri din zece. Un altul a avut diaree, ceea ce nu este neobişnuit pentru gripa sezonieră. Unii pacienţi se simţeau foarte rău, însă cu toţii şi-au revenit. Potrivit doctorului Fatimah Dawood de la Epidemic Intelligence Service, din cadrul CDC, un model asemănător poate fi observat la noul virus, ceea ce arată că se poate răspîndi pe cale fecală-orală, precum şi ca gripele tradiţionale, prin tuse sau suflatul nasului. “Acesta este un virus nou şi încă descoperim cum se transmite”, a explicat Dawood. Cei doi pacienţi americani care au murit din cauza gripei porcine sînt un copil mexican de 23 de luni, care s-a născut cu o boală autoimună numită myasthenia gravis, şi o femeie însărcinată, în vîrstă de 30 de ani. Ambii prezentau multe alte condiţii care cresc riscul de deces la oameni din cauza gripei. Prima persoană identificată cu virusul gripei porcine a fost o fetiţă în vîrstă de nouă ani din Imperial County, California, la graniţa cu Mexicul, care a prezentat simptome de tuse şi febră la 28 martie. Studiile genetice arată că o parte din virusul care a infectat fetiţa din California şi alte sute de cazuri din Mexic şi din Statele Unite aparţine aceleiaşi descendenţe a virusului de gripă porcină cu triplă tulpină descoperit în 1998, dar cu cîteva mutaţii genetice importante în cadrul proteinei hemaglutină, conţinută în litera H din numele gripei H1N1.